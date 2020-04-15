Saplantılı olduğu kadına önce defalarca ateş etti, ardından kadının boğazını kesti

Rize'nin Fındıklı ilçesinde genç bir kadını saplantı haline getiren bir adam kadına önce defalarca ateş etti. Kurşunların isabet etmediğini görünce bu kez cebinden çıkardığı bıçakla boğazını keserek kadını öldürdü.

Rize’nin Fındıklı ilçesinde bir kişinin saplantılı olduğu kadın kendisi ile görüşmek istemeyince kadını önce kurşunladığı, ardından boğazını keserek kadını öldürdüğü belirtildi.

İHA'da yer alan habere göre adının Gamze Pala olduğu öğrenilen kadın, kendisine aşık olduğunu iddia eden S.D. ile görüşmeyi kabul etmedi. Uzun süre peşinde olduğu kadını saplantı haline getiren S.D. akşam saat 22.00 sularında Pala’ya silahlı saldırıda bulundu.

S.D. kurşunların genç kadına isabet etmediğini görünce bu kez cebinden çıkardığı bıçak ile kadının boğazını keserek öldürdü.

S.D.'nin olay yerinden kaçamadan emniyet güçleri tarafından yakalandığı, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.