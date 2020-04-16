Alaattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında tahliye edildi

Alaattin Çakıcı'nın avukatı Zeynep Çiftçi, Çakıcı'nın Yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildiğini açıkladı.

Çiftçi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Müvekkilim Alaattin Çakıcı tahliye edilmiştir. Eski Kırkpınar Güreş Ağası olan arkadaşı Mustafa Altınhan'ın Sarozdaki otelinde inzivaya çekilmiştir. Tüm sevenlerine duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Müvekkilim Alaattin Çakıcı tahliye edilmiştir. Eski Kırkpınar Güreş Ağası olan arkadaşı Mustafa Altınhan'ın Sarozdaki otelinde inzivaya çekilmiştir.Tüm sevenlerine duyurulur.

Av. Zeynep Çiftçi — Avukat Zeynep ÇİFTÇİ (@AvukatCiftci) April 15, 2020

​İnfaz yasası, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından dün gece Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.