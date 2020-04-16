Yeni İnfaz Yasası'ndan 'Tosuncuk' Mehmet Aydın da yararlanacak

Virüs salgınına karşı çıkarılan İnfaz Yasası, jet hızıyla onaylanıp Resmi Gazete’de yayınlandı. Tahliyeler dün tamamlandı. Yasa, Çiftlikbank ile binlerce kişiyi dolandırıp 1.5 milyar lira ile yurt dışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a da yarayacak.

TBMM'den geçen infaz yasasıyla serbest kalanlar arasında organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı da bulunuyor. Çakıcı, 2020 Eylül ayında cezasını tamamlayarak tahliye edilecekti.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, cezaevinde bulunan ve organize suçlardan mahkumiyeti bulunan Kürşat Yılmaz'ın, indirimlere rağmen infaz süresini henüz tamamlamadığı bildirildi. Yasa, Çiftlikbank ile binlerce kişiyi dolandırıp 1.5 milyar lira ile yurt dışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a da yarayacak.

Firari olan Aydın, Türkiye'de yargılanıp mahkum olduğu taktirde alacağı cezanın yarısı düşecek. Yasa, Gezi olayları sırasında polis müdahalesi ile hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz, Berkin Elvan, Abdullah Cömert'in davalarından mahkum olan sanıkları da kapsayacak. Soma'da 301 madenci, Ermenek'de 18 madenci, Çorlu tren kazasında 7'si çocuk, 25 kişi, yüksek hızlı tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetti. Aladağ yurt yangınında 10'u öğrenci, 12 kişi vefat etti. Bu davaların hükümlüleri de kapsama girecek.