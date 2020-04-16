Nusret'ten 25 bin takipçisine telefon, tablet, televizyon ve beyaz eşya: Sizlerin mutluluğu benim hayat motivasyonum

Restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle zor günler yaşayan 25 bin takipçisine aralarında cep telefonu, tablet, televizyon ve kendi fotoğrafının olduğu kazak da olmak üzere hediye etmeye başladı.

'Salt bae' hareketi ile adını dünyaya duyuran Nusret Gökçe, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde olan hayranlarına çok sayıda cep telefonu, tablet, televizyon, kahve makinesi, çamaşır makinesi, beyaz eşya, kıyafetler ve Nusret bıçakları yolladı.

Instagram'da 27 milyon takipçisi bulunan Gökçe, aldığı hediyeleri tek tek imzalamayı da ihmal etmedi.

Gökçe ayrıca, "Ülkemin her bir köşesinden bana ulaşan gönül dostu 25 bin kardeşimin hayallerini gerçeği dönüştürdüğüm için bugün farklı bir huzur içerisindeyim. Sizlerin mutluluğu benim hayat motivasyonum" dedi.