Selvi: MetroPoll Araştırma'ya göre koronavirüsle mücadeledeki liderliği nedeniyle Erdoğan'a destekte ciddi artış var

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, MetroPoll Araştırma'nın Mart ayı verilerini bugünkü köşesine taşıdı.

'MetroPoll’ün anketinden ne çıktı?' başlıklı yazısında Selvi, "Koronavirüsle mücadeledeki liderliği nedeniyle Erdoğan’a destekte ciddi bir artış var" ifadelerini kullandı.

'Muhalefet de destek veriyor'

Muhalefetten de Erdoğan'a destek verildiğini belirten Selvi, "AK Parti ne yapıp edip Kürt seçmeni kazanmalı" görüşünü savundu.

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Erdoğan nefretinin önemli bir motivasyon kaynağı olduğu muhalefet partilerinde de artışlar var. Şubat ayında CHP’lilerin yüzde 4.3’ü desteklerken, Koronavirüs'le birlikte bu oran mart ayında 19.6’ya yükselmiş. Yine şubat ayında İYİ Partililerin yüzde 9.7’si desteklerken, mart ayıyla birlikte bu oran 23.8’e çıkmış. En yüksek artışlardan biri HDP’de. Şubat ayına ilişkin HDP’lilerle ilgili bir veri yok. O nedenle kıyaslayamıyorum ama mart ayında Erdoğan’a destek yüzde 25.8 olmuş. AK Parti ne yapıp edip Kürt seçmeni kazanmalı."