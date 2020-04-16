Prof. Dr. Taşçıoğlu anısına koronavirüse karşı geliştirilen 'Cemil Robot' göreve hazır

Kovid-19 ile mücadele için 'bomba imha robotu' mantığıyla çalışan robot geliştirildi. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına 'Cemil Robot' adı verilen robot, kimyasal püskürtme tankı ve UV-C lambaları sayesinde doktorlar tedaviye başlamadan önce ortamdaki bakteri ve virüsleri temizleyecek.

Yeni Şafak'tan Kıymet Sezer'in haberine göre, Elektroland Defence ve ODTÜ İVME-R işbirliğiyle 'Biyolojik Mücadele Robotu' geliştirdi. Robota, Türkiye'de ilk Kovid-19 teşhisini koyan ve iki hafta önce hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılan TMR-II Çetin bomba imha robotu üzerinden geliştirilen robot, 5 litrelik dezenfektan tankı ve morötesi ışık sayesinde, dezenfeksiyon yapılması istenen alanlardaki insan varlığını asgariye indiriyor. Bu sayede, doktorlar virüs teşhis ve tedavisine başlamadan önce ortamdaki bakteri ve virüsleri uzaktan arındırabilecek.

Kovid-19 ile mücadele hedefiyle dönüştürüldü

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in savunma sanayii sektörüne talimatı üzerine harekete geçen Türkiye'nin milli robotik şirketi Elektroland Defence’in ürettiği biyolojik mücadele robotu Kovid-19 ile mücadele hedefiyle dönüştürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yıllardır başarıyla hizmet veren bomba imha robotlarından TMR-II Çetin platformu üzerine, 5 litrelik bir kimyasal dezenfeksiyon tankı yerleştirildi. Tankın üzerine 180 derece dönebilen bir taret; taretin üzerineyse ultra düşük seviyede, ancak uzun süreli etki gücüne sahip ince püskürtme yapabilen bir ULV cihazı yerleştirildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin önerisiyle robotun üzerine ayrıca morötesi (ultraviyole/UV-C) ışık veren lambalar yerleştirildi.

Yemek ve ilaç servisi yapabilir

Habere göre 'Cemil Robot' çok rahat merdiven inip çıkabiliyor. Üzerinde kameraları da bulunan TMR-II Çetin Platformu'nun yapay zeka tabanı da mevcut. Robot istendiğinde otonom hale getirilebiliyor ve tanımlı görevleri hiçbir ekstra denetime gerek olmaksızın yerine getirebiliyor.

Prototip olarak geliştirilen robot hem salgında hem salgın sonrası, normal hastane hizmetlerinde etkin olarak kullanılabilir bir platform olarak öne çıkıyor. Otonom olarak da kullanılabilecek olan robotu gerektiğinde hasta odalarına yemek, ilaç götürebilecek şekilde tasarlamanın ise çok kısa sürede ve basit olarak yapılabileceği belirtiliyor. Biyolojik mücadele robotu Cemil’in koronavirüs salgınının sona ermesi ardından, tarımsal alanda, zirai mücadele amaçlı olarak da hizmet verebileceği bildirildi.

Virüs ve mikroorganizmaların genlerini bozarak işlevsiz hale getiriyor

GSM şebekesi bulunan her yerde kablosuz olarak, GSM şebekesi bulunmayan alanlarda ise 250 metre mesafeye kadar uzaktan komuta edilebilen robot, üzerindeki ekipmanla olay yerine önceden giderek biyolojik arındırma yapıyor.

Üzerindeki 4 adet UV-C lambalar da bu sırada bakterileri öldürüyor, virüs ve mikroorganizmaların genlerini bozarak işlevsiz hale getiriyor. Ortam, doktorların teşhis ve tedavi amaçlı doğrudan müdahalesi için hazırlıklı hale getiriliyor.