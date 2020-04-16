Taburcu olurken dans etti: Koronavirüsü yendim de geldim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ankara'da tedavi gören bir kadın, son testlerinin negatif çıkması sonrası taburcu edildi. Sağlık çalışanlarının alkışlarla uğurladığı kadın, "Koronavirüsü yendim de geldim" diyerek dans etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir kadın, son koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından taburcu edildi.

Sağlık çalışanları taburcu olan hastayı alkışlarla uğurladı. Yaşlı kadın da bu sırada "Korona virüsü yendim de geldim" diyerek dans etti.