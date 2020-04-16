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15:04 16 Nisan 2020
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    Semih Yalçın

    MHP'li Yalçın: İnfaz düzenlemesi hukukidir, eşitlik ilkesi FETÖ'cülere de benzer hakları getirir

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    Türkiye
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    İnfaz düzenlemesinin hukuki olduğunu savunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Anayasa'nın eşitlik ilkesi gerekçe gösterilerek her hükümlünün infaz indiriminden yararlanmasını istemenin FETÖ'cülere de benzer hakların tanınmasını istemek olduğunu söyledi. Yalçın, CHP'nin itirazlarının temelsiz olduğunu öne sürdü.

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yürürlüğe giren 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Kanunla koşullu salıverme ve denetimli serbestlik hükümlerinin yeniden düzenlendiğine işaret eden Yalçın, şunları söyledi:

    Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan Alaattin Çakıcı
    © AA /
    Alaattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında tahliye edildi
    "Toplam 11 kanunda yapılan değişikliklerle ayrıca cezalar ile güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımların uygulanması ve infaz aşamasında ortaya çıkan sorunların çözümü ile görevlendirilen infaz hakimliğinin daha etkin bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır."

    Yalçın, infaz düzenlemelerinin yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, istiap haddini çoktan aşmış bulunan cezaevleri açısından da önem taşıdığını belirtti.

    Evrensel hukuk normlarına uygun olan infaz düzenlemelerinin Türk hukuk sisteminin yerleşik bir parçası olduğuna işaret eden Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

    'CHP-İP-HDP üçlüsü infaz düzenlemeleri aleyhinde algı oluşturma çabasına girdi'

    "İnfaz indirimine dair düzenlemeler, siyaset ve hukuk tarihimizde bir ilk değildir. Bundan öncekiler de sonuncusu da Anayasa'da yer alan temel hak ve hürriyetler süzgecinden geçirilerek düzenlenmiş ve yürürlüğe girmiştir. Buna rağmen CHP-İP-HDP üçlüsü, daha başından yeni infaz düzenlemeleri aleyhinde yalan ve iftira üreterek karalama, saptırma ve menfi algı oluşturma çabasına girmiştir. TBMM'deki görüşmeler sırasında infaz düzenlemelerine şiddetli muhalefet gösteren CHP kumandasındaki şer ittifakı, teklifin Genel Kurul'dan geçmesini engellemeye çalışmıştır."

    CHP Genel Merkezi
    © AA / Güven Yılmaz
    CHP: İnfaz yasasını Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz
    İnfaz düzenlemesinin AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Meclis'te kabul edildiğini belirterek "CHP bu kez Anayasa'daki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu öne sürerek konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini duyurmuş; hempaları İP ile HDP de onu destekleyip alkışlamıştır. Lakin CHP'nin bu gayretleri beyhudedir. Suç işleyene ceza verilmesi nasıl hukukun gereği ve meşru ise infaz düzenlenmesi de o kadar hukukidir" ifadelerini kullandı.

    Yalçın, "Farklı suçların yargı erki tarafından cezalandırılmasında eşitlik ilkesinin esas alınması mümkün olmadığı gibi, farklı suçlarla ilgili infaz indirimlerinde de eşitlik ilkesi aranamaz. Ancak aynı suçtan mahkum edilmiş hükümlülerle ilgili infaz indirimlerinde farklı uygulamalar söz konusu olduğunda Anayasa önünde eşitlik ilkesinin ihlalinden söz edilebilir" görüşünü paylaştı.

    Anayasa'nın eşitlik ilkesi gerekçe gösterilerek her hükümlünün infaz indiriminden yararlanmasını istemenin, teröristlere, tecavüzcülere ve 251 vatandaşı öldüren FETÖ'cülere de benzer hakların tanınmasını istemek olduğunu belirten Yalçın, CHP'nin infaz düzenlemesine getirdiği itiraz gerekçelerinin temelsiz ve dayanaksız olduğunu söyledi.

    'Çocuk istismarı, uyuşturucu satıcılığı gibi suçlardan hükümlü bulunanlara indirimi getirildiği iddiası külliyen yalan'

    MHP'li Yalçın, açıklamasına şöyle devam etti:

    "Yeni düzenlemelerle kadına şiddet, çocuk istismarı, uyuşturucu madde satıcılığı gibi suçlardan hükümlü bulunanlara infaz indirimi getirildiği iddiası da külliyen yalandır. Üst soya, alt soya, eşe, kardeşe ruh ve beden olarak kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama; kasten adam öldürme suçlarını işleyenler, infaz indirimine dahil edilmemiştir. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayata ve özel hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde, imal ve ticareti, devlet aleyhine işlenen suçlar, terörle mücadele kapsamına giren suçlardan hükümlü olanlar kesinlikle denetimli serbestlik indiriminden faydalanamayacaktır."

    CHP, HDP ve İYİ Parti'nin, AK Parti ve MHP'nin kamu yararını gözeterek birlikte hayata geçirdiği her yasal düzenlemeye sorgusuz sualsiz muhalefet ettiğini ileri süren Yalçın, "Bir yandan milletimiz koronavirüse karşı çetin bir hayat memat mücadelesi verirken, diğer yandan da evlerinde gönüllü hapis halindeki on binlerce aile, yakınlarının tahliyesini beklerken, CHP ve yancıları yoldaş ve Demirtaş'larını kurtarma derdine düşmüştür" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Anayasa Mahkemesi, FETÖ, Türkiye, Uyuşturucu, Kadına şiddet, tecavüzcü, Tecavüz, Tahliye, Koronavirüs, Cezaevi, Semih Yalçın, İnfaz düzenlemesi, MHP, AK Parti, İYİ Parti, HDP, CHP
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