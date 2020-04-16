Başsavcılıktan Cumhuriyet’e soruşturma açıklaması: Altun'un ev adresi yayınlandı, can güvenliği tehlikeye atıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesine açılan soruşturmayla ilgili olarak açıklama yaptı. Gazetenin haberinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ev adresinin yer aldığı hatırlatılan açıklamada, soruşturmanın konusu 'Kamu görevlisinin ikametgah adres bilgilerinin yayınlanarak can güvenliğinin tehlikeye sokulması' olarak açıklandı.

Sabah'tan Nazif Karaman'ın aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesi hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili olarak açıklama yaptı.

Soruşturmaya konu olan haberde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ev adresinin açık bir şekilde yer aldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"16 04.2020 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan 'Cumhuriyet'e terör soruşturmasıyla gözdağı verilmeye çalışılırken CHP yaşananları özetledi' başlığı altında "Başsavcılık kanuna aykırı işlem için soruşturma açacağına kanun dışılığa geçit veriyor." Şeklindeki tamamen gerçeğe aykırı ve dezenformasyon amaçlı haberler nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Aynı gazetenin 14.04.2020 tarihli sayısında 'Boğazda kaçak var' başlığı altında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na ait ikametgah olarak kullanılan meskenin adres bilgileri ve fotoğrafları yayınlanarak bu bilgilerin diğer yayın organları ile birlikte sosyal medya üzerinden sistematik olarak dolaşıma sokulduğu tespit edilmiş ve soruşturmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmanın konusu;

Kamu görevlisinin ikametgah adres bilgilerinin yayınlanarak ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye sokulmasıdır.

Bununla birlikte;

Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırılık iddiaları yönünden yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir."