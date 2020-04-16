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16:36 16 Nisan 2020
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    İmamoğlu'ndan 'Ekrem'e zırnık yok' kampanyasına teşekkür

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    Türkiye
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, fitre ve zekatların belediyeye bağışlanması çağrısına karşı sosyal medyada 'Ekrem'e zırnık yok' kampanyası başlatanlara teşekkür etti. İmamoğlu, "Belki de ulaşmakta güçlük çekeceğim insanlara videomu ulaştıran bu arkadaşlara inanın teşekkür ediyorum" dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

    Halktan işlerini son güne bırakmadan ihtiyaçları kadar alışveriş yapmalarını isteyen İmamoğlu, İBB olarak Halk Ekmek büfelerini 2 günlük yasak süresince açık tutacaklarını ve Hamidiye Su dağıtımı yapılacağını belirtti.

    'İsraftan kaçınalım'

    İmamoğlu, "Lütfen, temel ihtiyaçlarınız neyse, o kadar alışveriş yapınız. Lütfen, abartıya kaçmayınız. İsraftan kaçınalım. Yasağın başlamasına 48 saat kaldı. İşi son dakikaya bırakmadan, güzel bir zaman planlaması ile 2 günlük temel ihtiyaçlarınızı temin ediniz. Lütfen, yasağın başlamasına kısa süre kala, marketlerde-manavlarda ve benzeri alanlarda yoğunluk yaratmayalım. Maskelerimiz her daim yüzümüzde olsun. Ellerinizi sık sık yıkamayı ihmal etmeyin. Fiziksel mesafe konusunda da hassas olalım. Maske ve eldiven gibi, artık tıbbi atık sayılan sarfları dezenfekte edip, bir poşet içinde çöplere bırakalım” ifadesini kullandı.

    "Salgın bitse bile, çok sayıda aile ne yazık ki ekonomik olarak olumsuz yönde etkilendi, etkilenmeye de devam edecek" diyen İmamoğlu, 12 günde 550 bin ailenin İBB’den yardım talebinde bulunduğunu açıkladı. İmamoğlu, "Zaten 230 bin aileye normalde düzenli yardımımız vardı. Şimdi 550 bin aile daha buna eklendi” dedi.

    'Videomu ulaştıran arkadaşlara çok teşekkür ediyorum'

    Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, ramazan ayının yaklaştığını anımsatan İmamoğlu, halka, fitre ve zekatlarını İBB’ye bağışlama çağrısını yineledi.

    "Benim size yaptığım bu davetle, akıllarınca dalga geçtiler” diyen İmamoğlu, “Hatta ‘Ekrem’e zırnık yok’ diye sosyal medyada kampanya başlatmışlar. Zekat ve fitreleriniz, Ekrem İmamoğlu için değil, yüzbinlerce ihtiyaç sahibi ailemiz için. Ama ben yine de, zekat ve fitre bağışı çağrımı yaygınlaştıran, belki de ulaşmakta güçlük çekeceğim insanlara videomu ulaştıran bu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İletişimimi yaygınlaştırmada verdikleri emek sayesinde, eminim kat be kat hamiyet sahibi İstanbullu, belediyemize zekat ve fitrelerini bağışlayacak. Allah onlardan da razı olsun” şeklinde konuştu.

    'Psikolojik destek hattımızda uzmanlarımız çözüm önerileri için hazır bekliyor olacak'

    İstanbullulara 48 saatlik evde kalış süreci için, aktivite planlaması yapmalarını da öneren İmamoğlu, “Evde en verimli ve kişisel gelişime faydalı uğraşlar ile ilgilenelim. Evde spor da yapabilirsiniz imkan oldukça. Spor A.Ş. iştirakimiz tarafından hazırlanan evde spor videoları, İBB sosyal medya hesaplarından size ulaşacak. Hafta sonu kitapla dolu bir 48 saat geçirme planınız varsa, lütfen büyük ilgi gören 200 binden fazla kitabın bulunduğu istanbulkitapçısı.com adresimizi ziyaret edin. İBB’nin kitapçısından Türkiye’nin her yerinden sipariş verebilirsiniz. Siparişleriniz yine güvenle adreslerinize teslim edilecek. Bu hafta sonu, evde kalış süresince belediyemizin hizmetleri aksamadan devam edecek. Bundan hiç şüphe duymayınız. Olası sorunlar da ALO 153 yanınızda, lütfen arayın. Psikolojik destek hattımızda uzmanlarımız; sorunlarınıza, kaygılarınıza ortak olup çözüm önerileri için hazır bekliyor olacaklar dedi.

    Etiketler:
    Fitre, zekat, halk ekmek, Market, Sokağa çıkma yasağı, Gıda yardımı, eldiven, Maske, Koronavirüs, Sosyal medya, Kampanya, Bağış, Türkiye, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB
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