Kayıt
16:36 16 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Ziya Selçuk

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' iddiasına yanıt

    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103712/79/1037127921_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_60608bda24fa8cf293790215b555a8bd.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004161041845536-milli-egitim-bakani-selcuk-yazin-2-ay-okullar-acik-olacak-yorumu-dogru-degil/

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil" dedi. Selçuk, LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği olmadığını söyledi.

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, CNN Türk canlı yayınına uzaktan bağlanarak eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. 

    TBMM'de kabul edilerek yasalaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin değerlendirmede bulunan Selçuk, kanunun tedbir amaçlı bir çalışma olduğunu ifade etti. 

    TBMM
    © AA / TBMM / Bülent Yılmaz
    Sağlıkta şiddet düzenlemesi ve telafi eğitim yasalaştı
    Türkiye'de deprem, sel ya da virüs gibi belirli konularla mücbir sebeplerle karşılaşıldığında bunun tedbirinin alınıp mevzuatın uyumlulaştırılması gerektiğine işaret eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bu, sadece tedbir amaçlı olup yazın 2 ay ya da 3 ay boyunca telafi eğitim yapılacağı, ders yapılacağı anlamını asla taşımıyor. Bunu fazla zorlamamak lazım. Biz televizyonla eğitim yapıyoruz ve çocuklarımızın okuldan soğumasını engelliyoruz. EBA'da da çalışmalar yapıyoruz, bazı eksikliklerimizi de bu şekilde gideriyoruz. Üçüncü aşamada da telafi eğitim yapacağız. Diyelim ki bizim 2 ay boyunca okullarımız tatil oldu. Biz okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitim yapmayız. Telafi eğitimi tamamlayıcı bir eğitimdir, televizyonla beraber EBA ile beraber yapmaya çalıştığımız hızlandırıcı bir çalışmadır. O yüzden de 'Yazın 2 ay boyunca okullar açık olacak, eğitim olacak.' yorumu kesinlikle doğru değil."

    'LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok'

    Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tarihine ilişkin bir soru üzerine Selçuk, konunun bilimsel verilerle ortaya konulması gerektiğini ifade etti. Pandemi sürecinde gün gün, hafta hafta hem dünyayı hem Türkiye'yi izlediklerini aktaran Selçuk, şöyle konuştu:

    "Ülkedeki her şehrin durumunu özel olarak görüşüyoruz. Bilim Kurulu'nun da tavsiyesinin dikkate alınacağı, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin verilere dayalı olarak ele alınacağı bir ortama bakıp ondan sonra karar vermek... Bu, sadece bir Bakanlığın ya da uzmanın kararı olmayıp Türkiye'nin kararı. Bu çerçevede de önümüzdeki haftalarda, günlerde her gün yaptığımız değerlendirmeyi yoğunlaştırıp Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile iletişim halinde 'neyi nasıl yapalım'ın kararını hep birlikte vereceğiz ve bunu da en erken zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok ama koşullar değiştiğinde verilere bakarak bir zaruret olursa bu meseleyi yeniden ele alırız." 

    'Her gün 100 bin tane üreten makinemiz var'

    Selçuk, Hatay'daki Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen solunum cihazının seri üretiminin mümkün olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine mesleki eğitimi son derece önemsediklerini vurguladı. Bunun ekonomi, eğitim ve istihdamla ilişkili olduğuna dikkati çeken Selçuk, o nedenle mesleki eğitimin gelişmesi için koşullar oluşturduklarını söyledi.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
    © DHA /
    MEB solunum cihazı üretti: Seri üretime geçilecek
    Selçuk, Hatay'daki Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümünde üretilen solunum cihazına ilişkin şu bilgileri verdi:

    "Bizim mucit seviyesinde, yani çeşitli icatlar üzerine kafa yoran, gerçekten buluşlar ve Ar-Ge çalışmaları üzerine kafa yoran ekiplerimiz, öğretmenlerimiz var. Akademisyenlerden de destek alıyoruz. İlk müjde Hatay'dan geldi. Solunum cihazı üretildi. Şu anda akademisyenlerin ve öğretmenlerimizin test edip çalıştığını gördüğü ve kanıtladığı bir cihaz ama bu cihazların bazı süreçleri var. Mesela biz bunu ihraç etmek istesek ya da seri üretime sokup satışa sunmak istesek bazı tescil süreçleri var. Biz bunu maske makinesi için de yaptık. Biz maskeyi şu an üretiyor muyuz? Her gün 100 bin tane üreten makinemiz var. Buradaki şu andaki amaç acil bir amaç. Bunun bilimsel olarak testini yaptık, çalıştığını gördük. Bu konudaki müjdelerimizin de devam edeceğini buradan söylemek isterim."

    'Okulların açılmasıyla ilgili kararı gözden geçiririz'

    Eğitime verilen aranın 30 Nisan'da sona ereceğinin hatırlatılıp sürenin uzatılmasının söz konusu olup olmadığı sorulan Selçuk, şunları kaydetti:

    "Biz aslında her hafta kabine toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanımız ve ilgili diğer bakanlıklarımız görüşüyoruz. Bu konu, sadece bakanlıkların ayrı ayrı meselesi değil. Bir bakanlığın alacağı karar, bütün bakanlıkları ilgilendiriyor. O yüzden de sürekli istişare halindeyiz. Her gün görüşmeler halindeyiz, gelişmeleri paylaşıyoruz. Eğer koşullar bunu gerektirirse yani önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde farklı bir durum ortaya çıkarsa ya da çıkmazsa biz de elbette okulların açılmasıyla ilgili kararı gözden geçiririz ve halkımızla paylaşırız. Bu birlikte ele alınması ve değerlendirilmesi gereken bir konu."

    Etiketler:
    TBMM, Sağlık Bakanlığı, yaz tatili, EBA, Sınav, Eğitim, Okul, LGS, Koronavirüs, Türkiye, Solunum cihazı, Maske, Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı, MEB
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    COVID-19
     
    Vaka sayısı
     
    İyileşen sayısı
     
    Vefat sayısı
    Detaylar
    JHU CSSE
    Multimedya
    Fransa'nın başkenti Paris'in merkezindeki dünyaca ünlü Notre-Dame Katedrali'nde büyük bir yangın çıktı. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın, 8,5 saat sonra söndürüldü.
    Koronavirüs salgınından bir yıl önce bugün dünyada neler oldu?
    Karikatür
    Arap Birliği: İsrail koronavirüs salgınını Filistin topraklarını ilhak için kullanıyor
    İnfografik
    Yeni Rus korvet 'Retivıy'
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet