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18:07 16 Nisan 2020
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    Sanatçılarla video konferansla görüşen Kılıçdaroğlu: Mücadelemizi yaptık ama olmadı, AYM'ye başvuracağız

    © Fotoğraf : Twitter
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    CHP lideri Kılıçdaroğlu, farklı sendika ve meslek örgütlerini temsil eden sanatçılarla video konferansla görüştü. Kılıçdaroğlu, "Tutuklu gazetecilerin, avukatların, sanatçıların, askeri öğrencilerin, erlerin infaz yasasından yararlanmalarını istedik, mücadelemizi yaptık ama olmadı. Önümüzdeki süreç içinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Candan Erçetin, Demet Akbağ, Esen Aslandoğan, Mustafa Aksoy, Kenan Kocatürk, İlbay Kahraman, Cengiz Hakkı Zariç, İraz Yöntem, Mert Fırat, Emre Kınay, Sezai Aydın, Hayko Cepkin, Sercan Gidişoğlu, Levent Üzümcü, Burhan Şeşen, Metin Karataş, Bülent Forta, Orhan Alkaya ve Tuba Ataç'ın katıldığı toplantıda, sanatçıların yeni tip koronavirüs (kovid-19) döneminde yaşadıkları sorunları dinledi.

    Sanatçılarla beraber olmanın kendisini heyecanlandırdığını dile getiren Kılıçdaroğlu, sanatçıların önerilerini de aldı. 

    Sanatçılar, "Bilim Kurulu toplantılarının üyeler tarafından açıklanması, çalışamayanlara ödenek ayrılarak sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi, yayıncılık sektörü için getirilen ekonomik kolaylıkların hayata geçirilmesi, Kültür Bakanlığından ayrılan fonların, teşvikin objektif dağıtılması, gezici çocuk ve yetişkin kütüphaneleri kurulması, özel tiyatrolara belediyelerin destek vermesi" şeklindeki önerilerini dile getirdi.

    Emre Kınay: Belediyelerin salonları özel tiyatrolara ücretsiz açılsın

    Tiyatrocu Emre Kınay, özel tiyatroların Türkiye'de uzun süredir zorluk yaşadığını, oyunların iptal edilmesi nedeniyle bilet paralarının vatandaşlara iade edildiğini, ancak çalışanlara aylardır maaşların tümüyle ödendiğini belirtti. Kınay, belediyelerin salonlarının özel tiyatrolara ücretsiz açılmasını istedi. 

    Zorunlu emeklilik yaşı olan 65'i doldurduğu için sanatını yapamadığını ifade eden Sezai Aydın da "Emekli ettiler beni, tiyatroda oynamak istiyorum" dedi. Aydın, tiyatrocuların yaşamları süresince sanatına devam etmesi gerektiğini belirtti. 

    Demet Akbağ: Sektör çalışanları şu an işsiz ama işsizlik maaşına bile başvuramıyor

    Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Demet Akbağ, Kovid-19 süreci başladığından beri can güvenliği amacıyla setlerin durması için çaba harcadıklarını, yüzde 90'ını da durdurduklarını anlattı.

    © Fotoğraf : Twitter
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    Akbağ, yaş aralığı 1 ile 70 arasındaki, ortalama 80-90 kişinin çalıştığı bir setin, salgından etkilenmemesinin söz konusu olamayacağını vurguladı. 

    Kültür sanat sektöründeki işçiler için en önemli sorunun sosyal güvence olduğunu dile getiren Akbağ, "'Oyuncular işçi gibi 4/A üzerinden sigortalanmalıdır' diyoruz. 4/A üzerinden sigortası yatan çok az kişi var. Sektör çalışanları, şu an işsiz ama işsizlik maaşına bile başvuramıyor" diye konuştu. 

    Burhan Şeşen: Online konserler verilsin

    Sanatçı-müzisyen Burhan Şeşen de pandemi döneminde online konserler düzenlenebileceğini belirterek Cemal Reşit Rey Konser Salonu gibi bazı salonların seyircisiz online konserler için hazırlanabileceğini ifade etti. 

    Candan Erçetin, dünya dijitale ayak uydurmaya çalışırken bu salgının geldiğini dile getirerek, özellikle üç büyükşehir belediyesine, edebiyatçıların söyleşi yapabileceği, sesli kitap okunacağı, oyuncuların, müzisyenlerin yer alacağı bir kültür sanat dijital televizyonu kurmalarını önerdi. 

    'Sanatın olmadığı bir hayatı düşünmek mümkün değil'

    Sanatçıları dinledikten sonra konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, sanatın olmadığı bir hayatı düşünmenin mümkün olmadığını söyledi.

    Bazı sanatçıların yeni infaz yasasıyla ilgili konuştuğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Tutuklu gazetecilerin, avukatların, sanatçıların, askeri öğrencilerin, erlerin infaz yasasından yararlanmalarını istedik. Sivil toplum örgütü üyelerinin, örneğin Osman Kavala'nın infaz yasasından yararlanmalarını istedik, mücadelemizi yaptık ama olmadı. Önümüzdeki süreç içinde Anayasa Mahkemesine başvuracağız" diye konuştu. 

    Dolardaki dalgalanmaların dışardan alınan telif haklarında sorun yarattığını bildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bugünkü koşullarda ekonomi düzelmediği sürece dövizdeki tırmanışı da kontrol etmek mümkün değil" dedi. 

    'Belediyelerin kültür fonu oluşturmaları yasal mevzuat açısından mümkün değil'

    Hayatın her alanında, sanatta, kültürde, sanayide, bilimde üretimi savunarak Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olmasının yolunu açmak, bunun için mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, o zaman Türk lirasının da uluslararası piyasada gerekli değeri göreceğini ifade etti. 

    Ekrem İmamoğlu
    © DHA /
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    Salonların ücretsiz tahsis edilmesinin doğru bir yaklaşım olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Hele hele bu süreçte veya bu süreçten sonra salonlar açıldığında en azından belli sürelerle salonların ücretsiz tahsis edilmesi mümkün olabilir" dedi. 

    Kılıçdaroğlu, belediyelerin kültür fonu oluşturmalarının yasal mevzuat açısından mümkün olmadığını, ancak belediyelerin kendi bütçelerinden kültüre, sanata daha fazla kaynak ayırmalarının sağlanacağını kaydetti. 

    CHP lideri, bazı sanatçıların dile getirdiği, Kültür Bakanlığı'nın yardım paralarının objektif dağıtılmadığı yönündeki eleştirileri hatırlatarak hangi kuruluşa, hangi sanatçıya ne kadar teşvik verildiğinin Bakanlığa sorulabileceğini dile getirdi. 

    'Sanatta yaş diye bir kavram yoktur'

    Sezai Aydın'ın 65 yaş sınırıyla ilgili talebini de yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Sanatta yaş diye bir kavram yoktur, böyle bir sınırlama bildiğim kadarıyla kamu için getirilmiş. Haklı bir eleştiri, elbette kaldırmak lazım" dedi. 

    Krizlerde sanatçıların en büyük sıkıntıyı çektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Aslında Anayasa'da özel hüküm vardır. Sanatın ve sanatçının korunmasıyla ilgili Anayasa'ya özel hüküm konulmasına rağmen bugün en son açıklanan paketlerde sanat ve sanatçıyla ilgili hiç düzenleme yok. Bu da Anayasa'nın 'Sanatçıları koruyacaksınız' emrine uyulmadığını gösterir. Sanat dünyasının da bu konuda ortak bir tepki vermesi lazım" değerlendirmesini yaptı. 

    Kılıçdaroğlu, online konser önerilerinin de belediye başkanları tarafından değerlendirileceğini dile getirdi.

    'Her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmak görevimiz'

    Sanatçılar, set çalışanları ve set işçilerinin sosyal güvenlik sorunun çözülmesi gerektiğine işaret edan Kılıçdaroğlu, "Işıkçısından yapımcısına kadar o esere katkı verenlerin hepsinin isimleri filmin sonunda yer alır. Kültür Bakanlığı o filmin sonunda ismi yayınlananların sosyal güvenlik primlerinin yatırılıp yaptırılmadığını filmin sahibinden isteyebilir" dedi. 

    Kılıçdaroğlu sözlerini, "Şunu unutmayın, her zaman her ortamda her yerde sanatın ve sanatçının yanında olmak zaten bizim görevimiz" diyerek tamamladı. 

    Toplantıda, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi ve Fethi Açıkel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yer aldı.

    Etiketler:
    Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Video konferans, Koronavirüs, Orhan Alkaya, Levent Üzümcü, Emre Kınay, Hayko Cepkin, Mert Fırat, Demet Akbağ, Candan Erçetin, İnfaz düzenlemesi, TBMM, Türkiye, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
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