2 metrobüs kafa kafaya çarpıştı: Seferler durdu, 4 kişi yaralandı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde sefer yapan iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma nedeniyle biri sürücü iki kişi araç içinde sıkıştı.

Kazada toplam 4 kişi yaralandı. Metrobüs seferleri çift yönlü durunca yüzlerce yolcu araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri de yaralılara müdahale ediyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasından ilk görüntülerhttps://t.co/WtVIfzGIBZ pic.twitter.com/5RJLFooXZF — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 16, 2020

​