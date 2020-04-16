Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.