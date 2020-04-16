Tasarı kabul edilirse internet ve telefon abonelikleri e-Devlet üzerinden iptal edilebilecek

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal izolasyon kararları kapsamında milyonlarca vatandaş evden çıkmazken, e-devlet üzerinden yapılabilen işlemlere de bir yenisi ekleniyor.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre koronavirüs nedeniyle kullanıcıların ihtiyacı dikkate alınarak hazırlanan taslak, abonelik sözleşmesi fesih başvurularının da e-Devlet üzerinden yapılabilmesini öngörüyor. Taslak hayata geçilirse, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Superonline, Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Türksat gibi şirketlerden internet, telefon veya yayın hizmeti alan kullanıcılar, aboneliklerini e-devlet üzerinden iptal ettirebilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve kamuoyu görüşüne açılan taslağa göre aboneler, e-Devlet Kapısına güvenli elektronik imza, kimlik kartı veya internet bankacılığı yöntemlerinden birisi ile giriş yapmış olmak şartı ile abonelik sözleşmesi fesih başvurularını işletmecilere iletebilecekler. Bu işlem için şu üç yoldan biri izlenebilecek:

1- Güvenli elektronik imza ile giriş yapılırsa;

Aboneler tarafından öncelikle fesih başvurusu yapılacak abone/hizmet numarasının seçimi yapılacak. Ardından aboneler, kimlik belgesinin kontrolü amacı ile kimlik belgesinde yer alan gerekli bilgilerin istenen alanlara girişini yaparak Kimlik Paylaşım Sistemi’nden (KPS) doğrulanmasını sağlayacak. Aboneler, e-Devlet Kapısı üzerinde kendilerine sunulan ve feshe ilişkin bilgileri içeren fesih başvuru belgesini güvenli elektronik imza ile imzalamak sureti ile işletmecilere iletecek.

2- Kimlik Kartı ile giriş yapılırsa;

Aboneler tarafından öncelikle fesih başvurusu yapılacak abone/hizmet numarasının seçimi yapılacak. Aboneler, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan örnek fesih başvuru belgesine uygun olacak şekilde hazırladıkları fesih başvuru belgesini imzalayarak uygun elektronik ortamda (fotoğraf, elektronik olarak tarayıcıdan geçirilmiş şekilde vb.) e-Devlet Kapısına aktarımını/yüklenmesini sağlayacak. Aboneler, imzalı fesih başvurusunu elektronik ortamda işletmeciye iletecek.

3- İnternet bankacılığı ile giriş yapılırsa;

Aboneler tarafından öncelikle fesih başvurusu yapılacak abone/hizmet numarasının seçimi yapılacak. Aboneler, kimlik belgesinin kontrolü amacı ile kimlik belgesinde yer alan gerekli bilgilerin istenen alanlara girişini yaparak KPS’den doğrulanmasını sağlayacak. e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan örnek fesih başvuru belgesine (Ek-1) uygun olacak şekilde hazırlanan fesih başvuru belgesi imzalanarak uygun elektronik ortamda (fotoğraf, elektronik olarak tarayıcıdan geçirilmiş şekilde vb.) e-Devlet Kapısına aktarımı/yüklenmesi yapılacak. Aboneler, imzalı fesih başvurusunu elektronik ortamda işletmeciye iletir.