Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan koronavirüs ilacı paylaşım: 'İnsanların hayatını kurtarabilir'

Ercüment Ovalı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
''1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim''.
1 aydır lab.da çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyorki insanların hayatını kurtarabilir. Insanların hayatından gün çalmak istemedik..Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarima tesekkur ederim— Ercüment Ovalı (@ercumentovali) April 16, 2020
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