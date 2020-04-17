İzmir'in metro istasyonlarında 'maskematik' uygulaması: Hijyen paketleri İzmirim Kart'la ücretsiz

İzmir'de metro istasyonlarına yerleştirilen 'maskematik' ile yolculara haftada 4 maske ve 100 mililitrelik dezenfektan dağıtılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmirlinin sağlığı her şeyden önce geliyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, metro yolcuları, İzmirim Kart'la yolculuk bedelini ödedikten sonra istasyondaki maskematiğe yine kartlarını göstererek hijyen paketini ücretsiz alabilecek.

Koronayla mücadelede maskenin önemi tartışılmaz. Metro istasyonlarına koyacağımız maskematikler, İzmirlilerin maskeye ücretsiz, kolayca ulaşmasını sağlayacak. İlk otomat Konak istasyonunda. İzmirim Kart’ı gösteren haftada bir, maske paketini ücretsiz alabilir. #BizVarız pic.twitter.com/833h1H2cUX — Tunç Soyer (@tuncsoyer) April 17, 2020

​Kart kullanıcılarının haftada bir alabileceği pakette, 4 maske ve 100 mililitrelik bir dezenfektan yer alıyor. İleriki günlerde paketten dezenfektan çıkarılacak, maske sayısı ise 5'e çıkarılacak.

Konak istasyonunda hizmete giren maskematik, hafta başından itibaren 10 istasyona daha konulacak.

Soyer: İzmirlinin sağlığı her şeyden önce geliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlilerin maskeye daha rahat ve steril bir şekilde ulaşmasını sağlamak için maskematiklerin sayısını artıracaklarını belirtti.

Hemşerilerimizin tıbbi maskeye ücretsiz erişimini kolaylaştırmak için metro istasyonlarına maskematik yerleştirmeye başladık. Uygulamanın ilk adresi Konak Metro İstasyonu. Maskematiği kullanan Başkan Soyer, "Önceliğimiz İzmir halkının sağlığı" dedi. 📌 https://t.co/JEzmtY0JNm pic.twitter.com/lBVdpxVtOH — İzmir Büyükşehir Belediyesi (@izmirbld) April 17, 2020

​Vatandaşlara maskeye çok daha kolay erişebilecekleri bir hizmet verdiklerini bildiren Soyer, "Maskematik otomatının imalatını yapan firmamıza şükranlarımı sunuyorum. Bunu İzmirli bir firmanın yapıyor olması da ayrıca gurur veriyor. İzmirlinin sağlığı her şeyden önce geliyor. Bu yeni hizmetimiz İzmirlilere hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.