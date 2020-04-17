Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bir süre önce koronavirüs teşhisi ile tedavi altına alınan İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi değerli hocamız Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah rahmet, ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz. — İstanbul Üniversitesi (@istanbuledutr) April 17, 2020

​İstanbul Üniversitesi’nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, “İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi değerli hocamız Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah rahmet, ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Sedat Tellaloğlu kimdir?

27 Mart 1935'te Kıbrıs'ta dünyaya gelen Tellaloğlu ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Ardından Türkiye'ye gelen ve tıp öğretimini tamamlayan Tellaloğlu, bir süre İngiltere'de görev yaptıktan sonra 1966 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne geçti.

Türk Üroloji ve Androloji’sinin duayeni... hocaların hocası çok değerli bilim insanı ITF Üroloji ABD öğretim üyesi Prof.Dr. Sedat Tellaloğlu’nu kaybettik... üzüntümüz büyüktür mekanı… https://t.co/FuTZHGuxii — Mustafa Faruk Usta (@MustafaFarukUs1) April 17, 2020

​Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen prostat biopsisi Tellaloğlu'nun uzmanlık tezi olurken, Çapa Üroloji Bölümü'nü kuran üç hocanın en genci olarak Türk tıp tarihinde yer edindi.

Tellaloğlu, 1983 yılında İstanbul'da ilk böbrek naklini gerçekleştiren ekibe başkanlık etti, Türkiye'de Androloji ve Pediatrik üroloji bilim dallarının kurulmasında önemli rol oynadı.