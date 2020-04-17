Prof. Dr. Ceyhan'dan koronavirüsle ilgili 2 önemli uyarı

Koronavirüs salgınıyla ilgili iki önemli uyarıda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vaka sayısının az olduğu küçük şehirlerin potansiyel risk grubu olduğunu söyledi. Ceyhan, salgın kontrol altına alındıktan sonra evde izole kaldıkları için bağışıklık kazanamayan kişilerin de risk altında olduğunu belirtti.

Posta gazetesi yazarı Murat Çelik bugünkü köşesinde, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın koronavirüsle ilgili yaptığı iki önemli uyarıyı aktardı.

Çelik, 'Mehmet Ceyhan uyarıyor' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Geldiğimiz noktayı, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile konuştum dün öğleden sonra. Ceyhan çok önemli iki uyarıda bulundu.

Küçük şehirlere dikkat

Bakanlığın açıkladığı rakamlara bakıyorsunuz… Son 3 günde hızlı bir azalma var. Eğer azalma dönemine girdiysek, ekstra başka önlemlere de gerek yok demektir. Şu andaki tedbirlerle işi halledeceğiz anlamına gelir ki, bu iyi haber. Ama önlemleri sıkı şekilde uygulamaya devam etmek, vaka sayısını daha da azaltır.

Ancak, Anadolu’ya bakıyorum ben… 47 şehrin vaka sayısı 100’ün altında… Bu tablo, şunu düşündürüyor insana… Yarın İstanbul azalınca rakamlar düşecek ama bu şehirlerin tamamı potansiyel bir vaka artış odağı olabilir.

İstanbul kısa süre içerisinde azalacaktır çünkü çok vaka görüldü, bağışıklık belli ölçüde oluştu ve tedbirler de sıkı uygulanıyor.

Ama o küçük şehirlerde, tedbirler büyükşehirler kadar sıkı olmamasına, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmamasına rağmen vaka sayısı çok az.

Yarın eğer oralarda bulaş hızlanırsa, henüz bir bağışıklık da gelişmemiş olduğundan vakalar bir anda artabilir. Esas oralara dikkat etmek lâzım şimdi.

Salgın kontrol altına alındıktan sonraki risk

Prof. Mehmet Ceyhan’ın dikkat çektiği ikinci konu da şu:

Diyelim ki biz salgını kontrol altına aldık. Rakamlar iyice düştü artık vaka görülmüyor. O aşamadan sonrasında da dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var.

Normal hayata dönüldüğünde, bu dönemi evde, izole şekilde geçiren kesim, bağışıklık kazanmadan hayatına devam edecek demektir. Eğer virüs tamamen kaybolmamışsa, bu bahsettiğim insanlar yine risk altında olacaktır. Bu da salgında yeni bir dalga anlamına gelebilir."