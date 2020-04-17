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14:02 17 Nisan 2020
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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde basın toplantısı düzenledi.

    Kalın: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı kurallara titizlikle uyuyor

    © AA / Murat Kula
    Türkiye
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    Türkiye’de Kovid-19 salgını (191)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004171041851791-kalin-cumhurbaskani-erdogan-saglik-bakanliginin-acikladigi-kurallara-titizlikle-uyuyor/

    Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı kurallara titizlikle uyduğunu söyledi. Sözcü Kalın, 3 haftadır dışarı çıkmadıklarını, dışarıdan da konuk almadıklarını ifade etti.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, maske dağıtımında zaman zaman aksaklıkların yaşandığını söyleyerek bu konuda yeni düzenlemeler yapılacağına işaret etti. Maske üretiminde bir sorun olmadığını da belirten Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da üç haftadır dışarı çıkmadığını, dışarıdan da konuk almadığını ifade etti.

    İbrahim Kalın, NTV'de pandemi süreciyle ilgili soruları cevapladı. Herkes gibi Sağlık Bakanlığının açıkladığı kurallara titizlikle uyduklarını söyleyen Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tedbirlere titizlikle riayet ettiğini hatta kendilerine örnek olduğunu söyledi.

    Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

    - Biz de herkes gibi öncelikle Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı kurallara titizlikle uyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da tedbirlere titizlikle uyuyor, hatta bize örnek oluyor.

    - Sayın Cumhurbaşkanı bir devletin başkanı nasıl korunması gerekiyorsa öyle korunuyor. Vatandaşımız da Cumhurbaşkanımızı özlüyor, onun için de kolay değil.

    'Kurallar herkes için geçerli'

    - Üç haftadır biz buradayız, dışarı çıkmıyoruz. Dışarıdan konuk almıyoruz. Programları buradan yürütüyoruz. Ama tabii kural herkes için geçerli. Devlet başkanından memuruna, polisinden evinde oturan insanına.

    - Biz hepimiz kurallara istisnasız şekilde uyuyoruz. Bir ayrım yok, herkes bu kurallara uymak zorunda.

    - Diğer ülkelerdeki duruma göz attığınızda, bu krizin merkezi Çin'di daha sonra İran'a kaydı. Dünya Sağlık Örgütü de İran'dan diğer ülkelere yayılırken bunun pandemi olduğunu ilan etti. Son bir bir buçuk aydır salgının merkezi Avrupa'ya kaydı. Buna bir üçüncü ayak daha eklendi; ABD.

    'Türkiye krize en erken yanıt veren ülkelerden oldu'

    - Türkiye bu krize en erken cevap veren, tedbir alan ülkelerden birisi olduğu için göreceli olarak avantajlı bir konumdayız.

    - Doğru, vaka sayımızda artışlar var. Bugün 70 bini aştık ama günlük test sayımız da 40 bini aştı. Bu Türkiye açısından iyi bir sayı. Diğer ülkelerin bu konuda sergilediği performansa, virüsün yayılma hızına baktığınızda hamdolsun biz daha iyi bir durumdayız.

    - Aynı şekilde can kaybı oranlarında da yüzde 2'lerin altındayız, bu da sevindirici bir şey. Tabii her can kaybı bizim için çok büyük acıdır ama Allah korusun bu sayılar çok daha yükseklerde olabilirdi. Bir diğer önemli konu da 15-16 yıldır sağlık altyapısına yapılan yatırımların ne kadar doğru yatırımlar olduğunu gördük.

    - Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle sağlıkla ilgili yaptığı yatırımlar adeta yıllardır bizi bu salgına karşı hazırlıyormuş.

    'Türkiye ne zaman normale döner?'

    - Şu anda bir şey söylemek için erken. Biz de tabii ki bunu Bilim Kurulu'na Sağlık Bakanlığı'na bilim insanlarına soruyoruz. Erken ya da eksik bilgilerle birtakım tarihler telaffuz etmek büyük hata olur Şu anda bunu söyleyebilecek durumda değiliz. Ne zaman biteceği tamamen mücadelenin başarısına, seyrin nasıl deam edeceğine bağlı. Dolayısıyla size, bana, herkese bağlı. Bu ancak ve ancak kontrol altına alınıp insanlar dünya çapında bağışıklık kazandığı ve aşı bulunduğunda tam anlamıyla kontrol altına alınmıştır denebilecek.

    Sokağa çıkma yasağı ve sonuçları

    - Her bir ülke kendi özgün şartlarında bu kararları almak durumunda. Türkiye için de salgının seyrine, alınan tedbirlerin başarısına bağlı olarak bir öngörüde bulunmak mümkün. Bunun dışında tüm tarihler sepkülasyon olmanın ötesine geçmez.

    - Her bir ülkenin farklı uygulamaları var. Bazen şehirler arasında bile farklılık olabiliyor. Biz de bunu yaptık. Bu tamamen süreçle ilgili, vaka sayısıyla, yayılmanın dozuyla ilgili olarak değerlendirmeniz gereken konular.

    - Bir sorunu çözeyim derken başka bir sorunu büyütme riskiniz de vardır. Dolayısıyla hiç kimsenin mağdur olmayacağı bire optimal yöntem bulunmak suretiyle bu süreç yönetiliyor

    - Genel bir yasağın ekonomik maliyeti büyük olur. Virüsün dünyaya maliyeti 3-4 trilyon dolar olacak.

    - Bilim Kurulu bu süreçte ihdas edilmiş en önemli kurumlardan bir tanesi. Bu kurul çok zamanlı bir şekilde kuruldu. Gayet de iyi çalışmaya devam ediyor. Onların tavsiyeleri doğrultusunda bu tedbirler alınıyor, uygulanıyor.

    Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri

    - Bu manada kurulun tüm üyelerinin üzerinde büyük bir sorumluluk var, yük var. Ama mesele sadece onların tavsiyeleriyle kalmıyor. Cumhurbaşkanımız bu tavsiyeleri bütün bunları bilimsel verilerin ışığında olması gereken neyse yapılması şeklinde talimatlandırıyor. Bugüne kadar hamdolsun gayet uyumlu bir çalışma yapıldı.

    - Bazen kurulunun çalışmalarıyla siyasi irade arasında görüş ayrılığı oluyor veya kurulun tavsiyelerin yerine getirilmediği gibi spekülatif haberlerin çıktığını görüyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil.

    - Bu dönemde, bu tür doğal afetlerle, musibetlerle mücadelenin en önemli ayaklarından birisi uyum içerisinde, eşgüdüm içerisinde aynı zamanda birlik beraberlik içerisinde hareket etmektir.

    - Bugüne kadar gelen bütün tavsiyeler değerlendirildi ve hayat geçirildi. ilim Kurulu işin tamamen tıbbi, bilimsel tarafına bakarak tavsiyelerde bulunur. Ekonomi paketi le ilgili görüş beyan etmesi zaten beklenemez. Kendi alanıyla ilgili yaptığı tavsiyeler bugüne kadar kural haline gelmiştir, uygulama haline gelmiştir. Bu anlamda son derece uyumlu bir çalışmanın olduğunu ifade etmeliyim.

    Salgın sonrası dünya nasıl olacak?

    - Birçok şey değişmek zorunda kalacak. Aşırı tüketim konusunda muhasebe yapmak zorunda kalacağız. Uluslararası kuruluşların başarısızlığı tartışmaya açılacak. AB'nin gerçek bir birlik olup olmadığı tartışmaya açılacak.  Yepyeni bir düşüncenin ortaya çıkması gerekecek.

    Ücretsiz maske dağıtımı

    - Dağıtımda bazı aksaklıkların olduğu doğru, bunu düzeltmek lazım. Yaşanan sorunları çözmek için çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, kolay değil 82 milyon vatandaşımıza bu maskeleri ulaştırmak. Üretim konusunda bir sıkıntımız yok.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (191)
    Etiketler:
    Kovid-19, Koronavirüs, Recep Tayyip Erdoğan, açıklama, İbrahim Kalın, Koronavirüs Bilim Kurulu
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