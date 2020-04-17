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    Sus işareti yapan hemşire - Dilek Tunca

    'Sus işareti yapan hemşire'den sağlıkçılara destek

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (72)
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    İstanbul'da 44 yıl önce hemşire kıyafetiyle 'sus' pozu verdiği fotoğrafıyla hafızalara kazınan eski model Dilek Tunca, yeni tip koronavirüs pandemisinde görev alan sağlık çalışanlarına destek mesajı yolladı.

    Bir dönem hastane, sağlık ocağı, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin duvarlarında yaygın olarak kullanılan 'sus işareti yapan hemşire' fotoğrafının kahramanı Dilek Tunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrılarına destek verdi.

    Koronavirüs önlemleri çerçevesinde yaş kısıtlaması nedeniyle İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki evinden dışarı çıkmayan Tunca, sağlık çalışanlarının özellikle de hemşirelerin özverili çalışmalarını yakından takip ediyor.

    'Takdir ediyorum'

    Dilek Tunca, yaptığı açıklamada, modellik yaptığı 1976 yılında bir ilaç firmasının sağlık kuruluşları için 'sus işareti' kataloğu deneme çekimlerine katıldığını söyledi. Reklam ajansı tarafından ödünç alınan başhemşire kıyafetiyle simge haline gelen pozu verdiğini anlatan Tunca, o fotoğrafın daha sonra Türkiye'de ve Avrupa'daki birçok ülkede karşısına çıktığını belirtti.

    Tunca, Fotoğrafım senelerdir hastanelerde. Son zamanlarda kep kalktığı için şu an azaldı ama fotoğrafın bu kadar ses getireceğini, bu kadar sevileceğini hiç tahmin etmemiştim dedi.
    © AA /
    Tunca, "Fotoğrafım senelerdir hastanelerde. Son zamanlarda kep kalktığı için şu an azaldı ama fotoğrafın bu kadar ses getireceğini, bu kadar sevileceğini hiç tahmin etmemiştim" dedi.

    Almanya'da fotoğrafıyla karşılaştı

    Dilek Tunca, fotoğrafının sağlık kuruluşlarında yaygın olarak kullanılmaya başlamasının ardından gittiği hastanelerde doktor ve sağlık çalışanlarının kendisini tanıdığını ve yakınlık gösterdiklerini söyledi.

    Almanya'da bir klinikte fotoğrafıyla karşılaştığını ve çok şaşırdığını ifade eden Tunca, şöyle konuştu:

    "Almanya'da bir sağlık kuruluşunda bu fotoğrafı gördüm. Diş hekiminin Türk olduğunu öğrendim. Fotoğrafı Türkiye'den götürmüş. Şaşırdığımı anlayınca 'ben bu fotoğrafı çok seviyorum, benim favorim. Türkiye'den aldım getirdim' dedi. Sonra bir anda bana baktı öyle şaşırıp kaldı. 'Yoksa bu siz misiniz?' diye sordu. 'Evet' deyince çok sevindi, ben de fotoğrafımı onun için imzaladım.

    Sağlık çalışanları gün içerisinde sürekli fotoğrafımı gördükleri için yüzüme aşina oldular. İstanbul'da bir hastaneye doktor arkadaşımı ziyarete gittim. Resepsiyondaki görevli ilk defa oraya gitmeme rağmen hemen 'hoş geldiniz' dedi. Arkasında da benim fotoğrafım vardı."

    Sosyal medya üzerinden hiç tanımadığı kişilerden de güzel mesajlar aldığını belirten Tunca, onları okudukça mutlu olduğunu söyledi.

    Hemşireler Haftası nedeniyle sağlık çalışanlarının bu gününü kutlayan Tunca, "İyi ki 'sus' pozunu çektirmişim. Fotoğraflarım sağlık kuruluşlarında, hastanelerde, gerçekten çok mutluyum. İnsanların hafızasına kazındığı için ayrı bir gurur yaşıyorum. Bütün hemşirelerin bu güzel gününü kutluyorum. Ben kandan çok korkarım, yara göremem, birisinin bir yerinin ağrıdığını görürsem o ağlıyorsa ben de ağlarım. Bu dünyadan göçtükten sonra arkamdan böyle hoş bir seda kalacağı için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (72)
    Etiketler:
    Doktor, Hemşire, Koronavirüs
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