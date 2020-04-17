Sokağa çıkma yasağı öncesi yüzlerce metre et kuyruğu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'nin 31 ilinde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Yasak öncesi Bursa'da et almak isteyen vatandaşlar, kasaplarda yüzlerce metre kuyruk oluşturdu.
Vatandaşlar, "Hafta sonu 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Biz de ihtiyaçlarımızı karşılamak için alışverişe çıktık. Uzun zamandır kuyrukta bekliyoruz" dediler.
İçişleri Bakanlığı'nca 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağına dair gönderilen genelgede; yasak süresince fırınlar, eczaneler, su dağıtım merkezleri, hastaneler, huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri ve veterinerlerin açık olacağı belirtilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)