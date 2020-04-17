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15:34 17 Nisan 2020
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    Araştırma sonuçları açıklandı: 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar en çok hangi ürünleri aldı?

    © İHA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (194)
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    Ipsos'un 10 Nisan akşamı sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ildeki araştırması hanelerin yüzde 12'sinin saat 22.00-24.00 arasında alışveriş yapmak için sokağa çıktığını ortaya koydu. 2 saatlik alışveriş süresince en çok makarna, bakliyat, un, tuz, şeker, ekmek gibi ağırlıklı temel ihtiyaçların alındığı belirtildi.

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 Nisan akşamı başlamasına 2 saat kala ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan izhidam görüntüleri çok tartışıldı.

    © İHA / UĞUR ÇETİN
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    Bakkal, fırın, market başta olmak üzere açık olan işyerleri önündeki yığılmaların hastalığın yayılmasına neden olabileceği tartışmaların odağındaydı.

    Hürriyet'ten Sefer Levent, saat 22.00 ile 24.00 arasındaki 2 saatlik zaman zarfında sokağa dökülen vatandaşların en çok hangi ürünleri satın aldığına yönelik Ipsos'un yaptığı araştırma sonuçlarını köşesine taşıdı.

    Ipsos'un 10 Nisan akşamı sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ildeki araştırması hanelerin yüzde 12’si saat 22.00- 24.00 arasında alışveriş yapmak için sokağa çıktığını belirtti.

    'En çok makarna, ekmek, zeytin alınmış'

    Ipsos Hane Tüketim Paneli’ne üye olan ve sokağa çıkma yasağı getirilmiş 31 ilden seçilmiş 850 hanenin yanıtlarına göre, alışveriş için sokağa çıkanlar tarafından en çok temel gıda, ekmek, su, süt ve hafta sonu etkisi ile kahvaltılık ürün alımı yapıldı.

    Sokağa çıkanların yüzde 50'si makarna, bakliyat, un, tuz, şeker gibi temel ihtiyaçları satın aldığını belirtti.

    Ekmek satın alanların oranı yüzde 49, zeytin, peynir gibi kahvaltılık ürünleri alanların oranı ise yüzde 38 oldu. O gece alışverişe çıkanların yüzde 32’si süt, yüzde 25’i ise su aldığını belirtti.

    'Atıştırmalık ve sigara alanlar azınlıkta'

    Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik, ilk haftalarda yapılan temel ihtiyaç maddesi stoklarının erimeye başladığı bir noktada sokağa çıkma yasağı ilan edildiğine dikkat çekti.

    Ipsos araştırması da yüzde 88’in evde kaldığını, 2 saatlik dilimde alışverişe çıkan yüzde 12’lik bölümün ise makarna, bakliyat, un, tuz, şeker, ekmek gibi ağırlıklı temel ihtiyaçlarını aldığını gösteriyor.

    Araştırmaya göre sigara, atıştırmalık ve diğer ürünleri alanlar azınlıktaydı.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (194)
    Etiketler:
    Bakkal, Ekmek, Sidar Gedik, Sigara, Gıda, Alışveriş, Pazar, Market, Sokağa çıkma yasağı, Türkiye, Ipsos
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