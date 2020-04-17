Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti

Milli Savunma Bakanı Akar, MKEK tarafından üretilen ve 'Sahra' adı verilen mekanik solunum cihazını inceleyerek, MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'den cihaza ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Akar, Türkiye'nin koronavirüs ile amansız bir mücadele yürüttüğünü belirtti. Milli Savunma Bakanlığı'nın da bu mücadelede üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını dile getiren Akar, "Bu mücadelede başarılı olmak için yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık, yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
'Üretim kapasitemizi her geçen gün artırıyoruz'
Milli Savunma Bakanlığı'nın yeteneklerini geliştirerek koruyucu sağlık malzemesi üretiminde önemli adımlar attıklarını ifade eden Akar, şunları söyledi:
'Hedefimiz haftada 500 adet mekanik solunum cihazı üretmek'
Sahra'nın dünyadaki benzerlerine oranla çok daha ucuza mal edildiğini vurgulayan Akar, "Hedefimiz, haftada 500 adet mekanik solunum cihazı üretmek" diye konuştu.
Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen cihazın tasarımında ve üretiminde emeği geçenleri tebrik eden Akar, "Bir taraftan Silahlı Kuvvetlerin, diğer taraftan da değerli halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak bakımından Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
'Sahra' mekanik solunum cihazının özellikleri
Tasarımından yazılımına kadar tamamen Türk mühendisleri tarafından üretilen Sahra, modüler yapıya sahip. Yerli ve milli üretim olan mekanik solunum cihazı ile kaynakların yurt içinde kalması da sağlandı.
Pandemi ile alakalı kurulacak sağlık ve bakım üniteleri, askeri üs bölgeleri veya kışlaların sağlık birimleri, sahra hastaneleri, hastaneler, acil servis yoğun bakımlarının yanı sıra ambulans ve evler Sahra'nın temel kullanım alanları arasında yer alıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)