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15:34 17 Nisan 2020
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    Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti

    © AA / Arif Akdoğan
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (194)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004171041852479-akar-tamamen-yerli-imkanlarla-mekanik-solunum-cihazi-uretildi-hedefimiz-haftada-500-mekanik-solunum/

    Milli Savunma Bakanı Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nca yerli ve milli imkanlarla mekanik solunum cihazı üretildiğini açıkladı. Akar, "Cihazın seri üretimine en kısa sürede geçmeyi planlıyoruz. Hedefimiz haftada 500 mekanik solunum cihazı üretmek" dedi.

    Milli Savunma Bakanı Akar, MKEK tarafından üretilen ve 'Sahra' adı verilen mekanik solunum cihazını inceleyerek, MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'den cihaza ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

    İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Akar, Türkiye'nin koronavirüs ile amansız bir mücadele yürüttüğünü belirtti. Milli Savunma Bakanlığı'nın da bu mücadelede üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını dile getiren Akar, "Bu mücadelede başarılı olmak için yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık, yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

    © AA / Arif Akdoğan
    Akar, MKEK tarafından üretilen ve 'Sahra' adı verilen mekanik solunum cihazını inceleyerek, MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'den cihaza ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

    'Üretim kapasitemizi her geçen gün artırıyoruz'

    Milli Savunma Bakanlığı'nın yeteneklerini geliştirerek koruyucu sağlık malzemesi üretiminde önemli adımlar attıklarını ifade eden Akar, şunları söyledi:

    © AA / Celal Güneş
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    "Maske, tulum, dezenfektan üretimi devam ediyor. Üretim kapasitemizi her geçen gün daha da artırıyoruz. Silahlı Kuvvetlerimizin, Sağlık Bakanlığı aracılığıyla da halkımızın ihtiyacını karşılamayı sürdürüyoruz. Diğer taraftan dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyacını karşılamak için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu arada tasarımı ve üretimi tamamen yerli ve milli olan Sahra mekanik solunum cihazını da üretmiş bulunuyoruz. Bu bir prototip. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımız bunları geliştirecek. Sağlık Bakanlığındaki ilgili birimler ve diğer birimler tarafından bunların onaylanma süreci var. Bunu olabildiğince hızlandırmak suretiyle bunun seri üretimini gerçekleştireceğiz."

    'Hedefimiz haftada 500 adet mekanik solunum cihazı üretmek'

    Sahra'nın dünyadaki benzerlerine oranla çok daha ucuza mal edildiğini vurgulayan Akar, "Hedefimiz, haftada 500 adet mekanik solunum cihazı üretmek" diye konuştu.

    Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen cihazın tasarımında ve üretiminde emeği geçenleri tebrik eden Akar, "Bir taraftan Silahlı Kuvvetlerin, diğer taraftan da değerli halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak bakımından Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    'Sahra' mekanik solunum cihazının özellikleri

    Tasarımından yazılımına kadar tamamen Türk mühendisleri tarafından üretilen Sahra, modüler yapıya sahip. Yerli ve milli üretim olan mekanik solunum cihazı ile kaynakların yurt içinde kalması da sağlandı.

    © İHA /
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    Nefes darlığı ve kandaki oksijen oranı düşüklüğünden dolayı ağırlaşan bir Kovid-19 hastasına temel solunum desteği sağlama özelliğine sahip cihaz, solunum yetmezliği çeken diğer hastalar için de kullanılabilecek.

    Pandemi ile alakalı kurulacak sağlık ve bakım üniteleri, askeri üs bölgeleri veya kışlaların sağlık birimleri, sahra hastaneleri, hastaneler, acil servis yoğun bakımlarının yanı sıra ambulans ve evler Sahra'nın temel kullanım alanları arasında yer alıyor.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (194)
    Etiketler:
    Sağlık Bakanlığı, El dezenfektanı, Dezenfektan, Tulum, Maske, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türk Silahlı Kuvvetleri, Koronavirüs, Türkiye, Solunum cihazı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı
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