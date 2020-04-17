MHP'li Enginyurt: Alaattin Çakıcı zaten 5 ay sonra hapisten çıkacaktı

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Partili İbrahim Halil Oral'la yaşadığı kavgaya ilişkin olarak açıklama yaptı.

Küfürlü diyaloglara değinen Enginyurt, "Bu kavga sırasında sinir ve şekerin verdiği etkiyle ağzımdan istenmeyen küfürler çıktı, çıkmasa iyiydi. Bir milletvekilinin küfür etmesi doğru değil. Birileri haşa Allah’a küfür ettiğimizi söyleyerek bizi linç etmeye çalışıyor. 13 yaşında Allah davası için 12 Eylül 1980 yılında hapse düşmüş Cemal Enginyurt‘a böyle bir itham, iftira ve yalan yakıştırılamaz ve yapıştırılamaz. Biz Allah için ölmeye de, mücadele etmeye de hazırız. O küfür olmasa Mecliste iyiydi. Ben o küfrü kendime de yakıştıramadım ama haşa kutsal değerlere küfür edildi denildiğinde bu küfrü kabul etmem mümkün değildir, onları Allah’a havale ediyorum" diye konuştu.

'Çakıcı 67 yaşında, 65 yaş indiriminden yararlanarak tahliye oldu'

Daha sonra Alaattin Çakıcı’nın tahliyesini de değerlendiren Enginyurt, CHP ve İYİ Parti'yi eleştirdi. Enginyurt, "Alaattin Çakıcı 67 yaşında, 65 yaş indiriminden yararlanarak tahliye oldu. Tahliye olmasa beş ay sonra hapisten çıkacaktı" dedi.