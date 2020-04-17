Halk TV'nin yeni Genel Yayın Yönetmeni belli oldu

Ocak ayında el değiştiren Halk TV, bir yandan merkezini İstanbul’a taşıma hazırlıklarını sürdürürken, kadrosunda da değişiklikler yapmaya devam ediyor.

Kanal el değiştirdikten sonra FOX TV’nin eski Ankara temsilcisi Sedat Bozkurt genel yayın yönetmenliğine getirilmiş, fakat Bozkurt, "26 Ocak’ta geçirdiği küçük bir operasyondan dolayı kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını" açıklamıştı.

2.5 aydır boş bulunan genel yayın yönetmenliği için Suat Toktaş ile anlaşmaya varıldı.

Toktaş, Halk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildiğini Gerçek Gündem'e yaptığı açıklamayla doğruladı. Toktaş, genel yayın yönetmenliğinin yanısıra Ankara temsilciliği görevini de yürütecek.

10 yıllık CNN Türk deneyiminin ardından Habertürk Televizyonu’na geçen Toktaş, 5 yıl boyunca haber merkezinin başındaydı. Deneyimli televizyoncu, Habertürk’ten ayrılmasının ardından Haber Global'i kurup, yayına geçirdikten sonra kanal ile yollarını ayırdı. Toktaş son olarak Youtube’dan yayın yapan Babıali TV’de günlük, TV 5 Televizyonu’nda ise haftalık siyasi tartışma programı yapıyordu.