Kuveyt'ten 349, Libya'dan 62 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirilerek karantinaya alındı

59 ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşı için başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Kuveyt'te çalışan 349 Türk işçisini taşıyan uçak Antalya Havalimanı'na indi. Libya'dan getirilen 62 Türk vatandaşı da Çorlu'daki öğrenci yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının Ramazan ayı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kuveyt'te çalışan 349 Türk işçisini taşıyan uçak Antalya Havalimanı'na indi.

Tahliye öncesinde Antalya Havalimanı'nda yoğun tedbirler alındı. İşçilerin geleceği dış hatlar terminalinde dezenfekte çalışması yapıldı. Bu sırada havalimanına dışarıdan kimse alınmadı.

İnen uçakta bulunan 349 işçi, havalimanında bekleyen sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi. Daha sonra kendilerini bekleyen otobüslere sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak bindirilen Türk vatandaşlarının koruyucu tulum giydikleri, maske ve eldiven taktıkları görüldü.

Vatandaşlar daha sonra 14 günlük karantina dönemini geçirecekleri Isparta ve Burdur'a hareket etti.

62 kişi 14 gün Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalacak

Libya'da çalışan 62 Türk vatandaşı, koronavirüs salgını nedeniyle uçaklarla İstanbul'a getirildi.

Otobüslerle Çorlu ilçesine nakledilen vatandaşlar, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

14 gün karantinada tutulacak 62 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek kalacakları odalara alındı. Polis ekipleri, yurdun giriş ve çıkışında güvenlik önlemi aldı.