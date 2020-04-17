Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan özel bir yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı. Binadan çıkarılan yaşlılara olay yerinde müdahale edildi. Valilikten yapılan açıklamada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

Yangın, Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi 1961 sokak üzerinde bulunan özel bir yaşlı bakım merkezinde çıktı.

3 katlı binada nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden görevliler, huzurevi sakinlerini dışarıya çıkardı.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri binadan çıkarılan yaşlılara olay yerinde müdahale etti.

Ankara'da özel yaşlı bakımevinde çıkan yangının ardından, binadan çıkarılanlara olay yerinde müdahale edildi https://t.co/wJSPVa90Fr pic.twitter.com/fnJiCqEeoW — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 17, 2020

​İtfaiye ekipleri de yangını söndürme için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Ankara Valiliği'nden açıklama

Konuyla ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi:

"Çankaya ilçemizde özel bir gediatri ve yaşlı bakım merkezinde yangın meydana gelmiş merkezde kalan sakinlerin tamamı kontrol amaçlı olarak hastaneye alınmıştır. Yangın kontrol altına alınmış olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır Kamuoyunun bilgisine sunulur"

Çankaya ilçemizde özel bir gediatri ve yaşlı bakım merkezinde yangın meydana gelmiş merkezde kalan sakinlerin tamamı kontrol amaçlı olarak hastaneye alınmıştır. Yangın kontrol altına alınmış olayda herhangi blr can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır

Kamuoyunun bilgisine sunulur pic.twitter.com/Vtk9cYkBeJ — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) April 17, 2020

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