Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak göç idaresinin çatısında namaz kıldılar

Bolu Göç İdaresi Müdürlüğü'nün çatısına çıkan bir grup, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak cemaatle namaz kıldı. Bazılarının da grup halinde oturup sohbet etmesi dikkat çekti.

Sınır kapılarının açılmasının ardından Edirne’den yurt dışına gitmek isteyen ancak geçiş yapamayan ya da Yunanistan tarafından yakalanıp geri gönderilen bir grup göçmen otobüslerle Bolu'ya getirildi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, koronavirüsle mücadele kapsamında camiler kapatılıp cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesine rağmen, Göç İdaresi Müdürlüğü'nün çatısına çıkan bir grup, sosyal mesafeyi umursamadan namaz kıldı.

Namazı bitirdikten sonra göçmenler bir süre daha toplu bir şekilde sohbet edip çatıdan ayrıldı. Olay, bir vatandaş tarafından kaydedildi.