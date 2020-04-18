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    AK Partili Özkaya: Tosuncuk’a indirim yok

    © DHA /
    Türkiye
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    Türkiye’de Kovid-19 salgını (215)
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    AK Parti Afyon Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, Çiftlikbank’ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın infaz indiriminden yararlanamayacağını söyledi.

    © AA / Osman Uras
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    Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, AK Parti Afyon Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, yeni infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

    Özkaya, ‘CHP vekillerinin karşılıksız çek suçlarında hapis var. Tosuncuklara infaz indirimi ile tahliye olacak’ diye yalan beyanda bulunduklarını belirterek şöyle konuştu:

    "Bu kişi birden çok süreli hapis nedeniyle en az 32 yıl hapis yatacak olup neticelen asla indirimden yararlanamayacaktır. Karşılıksız çekle ilgili 26 Mart’ta yapılan düzenleme ile üç ay içinde yüzde 10’u, sonraki üç aydan itibaren 30 ayda bakiyesini ödemesi öngörüldü. O gün itibarıyla kimse hapiste kalmadı."

    'Kürşat Yılmaz çıkmayacak'

    Özkaya, kamuoyunda bazı suç örgütü liderlerinin de infaz indiriminden yararlandığına yönelik iddialar konusunda ise “Ali İsmail Korkmaz’ın taksirle ölümüne sebep olanlar daha önce tahliye olmuştu. Kürşat Yılmaz, 32 yıl cezaevinde kalacak, hiç yararlanmıyor. Alâaddin Çakıcı, yaklaşık 20 yıldır cezaevinde infaz indirimi ile beş ay önce tahliye oldu” dedi.

    'Gamze Pala'nın katil zanlısı müebbet hapis alacak'

    Özkaya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Rize’de öldürülen Gamze Pala’nın katil zanlısının da infaz indiriminden yararlanacağı ve 9 yıl sonra cezaevinden çıkabileceği iddiasının da doğru olmadığını belirterek “Rahmetli Gamze Pala cinayeti, canavarca hisle işlendiği için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacak. İnfaz kanuna göre cezaevinde geçireceği süre 30 yıldır" diye konuştu.

    'Çek suçluları tahliye oldu'

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    © AA /
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    AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç da, karşılıksız çek suçlarının infaz düzenlemesinden yararlandırılmadığı, dolandırıcıların ise affedildiği şeklinde iddialar olduğunu belirterek şöyle konuştu:

    "Yapılan kanuni düzenlemeyle çek suçlularının tamamı tahliye olmuştur. İnfaz düzenlemesinde şartlı tahliye süresi ile ilgili genel ve kalıcı düzenlemeler yapılmış dolandırıcılar için ayrıca bir suç ayrımı yapılmamıştır. Tosuncuk denilen dolandırıcı hakkında suç örgütü kurmak ve yönetmekten her bir suçtan 3 bin 762 defa olmak üzere bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık, suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama suçlarından ise 75 bin yıl ceza istenmektedir. ‘Tosuncuk’ ve suç ortağı arkadaşlarının alacağı süreli hapis cezasının infazı ile ilgili sürede bir indirim kesinlikle söz konusu değildir."

    'Emrah Serbes sertbest kalmayacak'

    "İnfaz Kanunu’ndan faydalandığı öne sürülen bir diğer isim de 'bilinçli taksirle üç kişinin ölümüne neden olmak' suçundan yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Emrah Serbes oldu. Ancak Serbes'in, infaz indiriminden yararlanmadığı sadece üç sene denetimli serbestlikten faydalandığı belirtildi.

    Yine, yüzüne kezzap atıp Berfin Özek'i tanınmaz hâle getiren Ozan Çeltik'in de tahliye olacağı öne sürülmüştü. Ancak İnfaz Kanunu’nda, kadına şiddet suçu kapsam dışı bırakıldı. Berkin Elvan davasında 'muhtemel kasıt ile adam öldürme' suçundan yargılanan polis F.D.'nin İnfaz Kanunu’ndan faydalanacağı iddiaları da doğru değil. Yargılama hâlâ devam ediyor."

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (215)
    Etiketler:
    Koronavirüs, Yılmaz Tunç, Ali Özkaya, Berkin Elvan, Ozan Çeltik, Casim Ozan Çeltik, Asitli saldırı, Berfin Özek, Emrah Serbes, Tosuncuk, Mehmet Aydın, Ceza İnfaz Kanunu, İnfaz düzenlemesi, İnfaz yasası, İnfaz
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    Karatepe-Aslantaş arkeolojik alanı, Anadolu coğrafyasında Geç Hitit Dönemi’nde kurulan kent devletlerinden biri olan Adanava’nın bir uç kalesi olarak görkemli suru ve sur kapılarıyla dönemin savunma mimarlığının ünik bir örneği olarak günümüze ulaşıyor. Arkeolojik alan Geç Hitit kale planlamasının yanı sıra anıtsal ve sanatsal değeri olan kapı girişleriyle de döneminin yüksek mimarlık ve sanat anlayışını sergileyen özgün bir örnek. Fenikece ve Luvice olarak tasarlanan çift dilli yazıtları Karatepe-Aslantaş’ı arkeoloji dünyasında öne çıkaran bir başka özellik. Her iki kapısında bulunan bazalt stel ve kabartmalar üzerinde hem Fenike alfabesi ile hem de Luvi hiyeroglifi ile yazılmış, bu dillerdeki en uzun iki dilli metin olan yazıtlar Luvi hiyeroglifinin çözülmesinde önemli role sahip. Arkeolojik alanlarda yerinde koruma ve alan yönetiminin ilk örneklerinden birinin sergilenmesi açısından da öne çıkan alan bu niteliklerinden dolayı “Karatepe-Aslantaş Arkeolojik Alanı” olarak Dünya Miras Geçici Listesi’ne kabul edildi.
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