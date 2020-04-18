Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak: Bugüne dek 5 eczacımız hayatını kaybetti

Koruyucu ekipman desteğinin henüz devlet tarafından karşılanmadığını belirten Çolak, "Bu da eczacılarımızı hem ekonomik açıdan zora düşürüyor hem de bulaş riskini artırıyor. Bu yoğun süreçte eczacılarımız bazı açılardan yıpratıldı ve Sağlık Bakanlığı dışındaki kurumlarca denetlendi. Bunu tasvip etmiyoruz. Eczanelere yapılmış olan denetimler, birer sağlık merkezi olan eczanelerimizi kamuoyunda fırsatçı konumuna düşürüyor. Bunun yanı sıra SMS kodu henüz kendisine iletilmemiş vatandaşlarımız, eczanelere gelerek maske soruyor. Bu da eczanelerimizde yoğunluğu ve bulaş riskini artırıyor" dedi.
Çolak, 'Koronavirüs sürecinde kaç eczacıda ve eczane çalışanında vaka görüldü? Hayatını kaybedenler oldu mu?' sorusuna ise şöyle cevap verdi:
"4 eczacımızın hastanede tedavi gördüğünü, 12 eczacımızın evinde karantinada olduğunu, 3 eczane çalışanımızın hastanede tedavi gördüğünü, 25 eczane çalışanımızın ise evinde karantinada olduğunu biliyoruz. Bugüne dek yaşamını yitiren eczacı sayımız ise 5. Buradan hayatını yitiren meslektaşlarıma Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Hasta arkadaşlarımızın da acil şifa bulmasını temenni ediyorum."
'Telefonunuza mesaj gelmediyse eczaneye gitmeyin'
Maske konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Çolak, ayrıca, "Lütfen telefonunuza mesaj gelmediyse maske talebiyle eczanelerimize gelmeyin. Eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olması, ilaç ve sağlık hizmetini aksatacak ve bulaş riskini artıracaktır. SMS koduyla birlikte eczanelerimize geldiğinizde ise sosyal mesafenin korunmasına ve içerideki kişi sayısına göre dışarıda beklemeye özen gösterin. Koruyucu yöntemleri de unutmayın" dedi.
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