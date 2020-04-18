Demirtaş için tahliye talebi reddedildi

Başvuruyu yapan Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman ret kararına hiçbir gerekçe sunulmadığını belirtti.

Karaman, tahliye talebi hakkında ret kararı verilmesinin 'kesin' olamayacağına yani itiraz yolunun açık olduğuna dikkati çekerek Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğini'nin 'karar kesindir' kararını eleştirdi.

Karaman 'torba kanun gibi torba karar verildiğini' söyledi.

Avukatlarından Mahsuni Karaman Twitter hesabından ret kararıyla ilgili şunları yazdı:

"Hipertansiyon, kalp ve solunum yolu hastalıkları nedeniyle korona virüs risk grubunda olan Sayın Demirtaş için yaptığımız tahliye talebi, başvurudan 2 hafta sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedildi''.



1- Hipertansiyon, kalp ve solunum yolu hastalıkları nedeniyle korona virüs risk grubunda olan Sn. Demirtaş için yaptığımız tahliye talebi, başvurudan 2 hafta sonra HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN reddedildi. — Mahsuni Karaman (@av_mkaraman) April 18, 2020

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