Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapımı devam eden hastaneleri havadan inceledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden helikopterle hareket ederek, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda inşası devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi, hastaneler hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, İstanbul Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı’nda yapımı devam eden hastaneler ile Başakşehir Şehir Hastanesi’ni havadan inceledi. pic.twitter.com/zatX2uAA3N — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 18, 2020

Erdoğan, incelemelerin ardından Huber Köşkü'ne döndü.