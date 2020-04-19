Villada kumar operasyonu: 6'sı 4 gün önce de ceza yiyen 19 kişiye para cezası

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir villada kumar oynadığı tespit edilen 3'ü kadın 19 kişiye toplam 67 bin 298 lira ceza kesildi. Şüphelilerden 6'sına 4 gün önce düzenlenen kumar operasyonunda da para cezası verildiği öğrenildi.