Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın 'Yardımı kesecekler' sözlerini CHP'li başkanlar yerle bir, tuzla-buz etti

CHP'li belediye başkanlarının koronavirüs salgını nedeniyle yaptıkları yardımların bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yasaklandığını söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Seçimlerden önce de sürekli 'CHP'li adayları seçerseniz, yoksul vatandaşlara yardımı kesecekler' diyordu. Bu sözleri CHP'li başkanlar yerle bir, tuzla-buz etti" dedi.