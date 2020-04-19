'Ramazan Bayramı’ndan sonra kademeli olarak normalleşme gündeme gelebilir'

Bakan Koca’nın koronabirüs vakalarının plato yapması ve düşüşe geçmesiyle ilgili çizdiği takvimin ardından planlamalar başladı. Buna göre eğer bir dalgalanma olmazsa Ramazan Bayramı’ndan sonra kademeli olarak normalleşme gündeme gelecek. Haziran başında her il için farklı uygulamaya gidilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyulduğu takdirde 7 hafta sonra düşüşlerin yaşanacağına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çizdiği bu takvimle ilgili de planlama yapıldığı öğrenildi. Gelecek iki hafta çıkacak verilerin çok önemli olduğu, yeni mücadele takviminin buna göre oluşacağı belirtiliyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre toplantılarda gelecek 2 haftalık ve 1 aylık süreçlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Alınan kararların uygulaması konusunda sıkıntının sürdüğü, sosyal mesafe ve sokağa çıkmama konusunda ihlaller yaşandığı ifade edildi.

Toplantılarda gelecek haftanın kritik olduğu, iki haftalık verilerin de sonraki süreçle ilgili planlamaları belirleyeceği kaydedildi. Her ilin pik noktasının farklı tarihlerde gerçekleşmesi bekleniyor. Sokağa çıkma yasağının hafta sonu ile sınırlı kalması veya daha da genişletilmesine bu verilerin çıkmasından sonra karar verilecek.

İstanbul’da plato noktasına yaklaşıldığı, Ankara ve İzmir’in henüz bu noktadan uzak olduğu belirlendi. Ankara’da ise kontrollü yaşamın diğer iki kente göre daha başarılı olduğu belirtildi.

Bakan Koca’nın dile getirdiği mayıs ayı takvimine göre Ramazan Bayramı’ndan sonra kademeli olarak esnemenin gündeme getirilebileceği, haziran ayı başında her il için farklı uygulamaya gidilebileceği ifade ediliyor.