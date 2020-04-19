Adana'da yasağa uymayan gence para cezası: 'Sokağa ceza yemek için çıktım'

Adana'da sokağa çıkan bir kişiye polis 789 lira idari para cezası kesti. Genç "Sokağa ceza yemek için çıktım" dedi.

© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bankaya giren hırsız yakalandı: 'Benim adım felaket' yeni tip koronavirüs nedeniyle cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmesi üzerine birçok yerde uygulama noktası oluşturdu.

19 yaşındaki Emirhan D. isimli bir kişi, polisin Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kurduğu uygulama noktasından yaya olarak geçmek istedi. Hafta içinde de sokağa çıkması kısıtlı olan gence polis 789 lira idari para cezası yazdı. Emirhan D.'nin, sokağa ceza yemek için çıktığını söyleyip gülmesi dikkat çekti.

Polis makbuzu da eline vererek eve gitmesi konusunda genci uyardı.