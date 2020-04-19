Koronavirüsü atlatan Albayrak: Terim'e 'Acaba ben mi geçirdim? diye düşündüm, hastaneye yattığında çok üzüldüm

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi sonrası hastalığı atlatan Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak, Terim'in de koronavirüsten hastaneye kaldırıldığını öğrendiğinde çok üzüldüğünü ve "Acaba benden mi geçti?" diye düşündüğünü anlattı. Albayrak tedavi görürken yaşadığı dolandırıcılık olayını da anlattı.