Koronavirüsü atlatan Albayrak: Terim'e 'Acaba ben mi geçirdim? diye düşündüm, hastaneye yattığında çok üzüldüm

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı ve koronavirüs tedavi sürecini anlattı. Sürecin psikolojisini çok etkilediğini söyleyen Albayrak, çocuklarının da koronavirüse yakalandığı anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hastaneye yatması sonrası kendisini suçlu hissettiğini söyleyen Albayrak, bu süreçte kendisine destek verenleri de andı:
'Sahilde gezenlere çok kızıyordum'
- 14 gün aynı odada kaldım. Camınız dahi açılmıyor. O zaman çok kızıyordum, oluk oluk insanlar sahilde geziyordu. "Yapmayın, kendinizi yakıyorsunuz’"diye kendi kendime konuşuyordum. İnsanlar hala bunun farkında değil. Biz bunu yeneceğiz ama ne olur büyüklerimize, devletimize güvenelim. TV’lerde yüzlerce hocalarımız, doktorlarımız çıkıyor. Onların söylediklerine kulak asalım.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak: "Allah oralara kimseyi düşürmesin. Evimizden dışarıya çıkmayalım, bak benim başıma gelenleri söylüyorum. Bu işler şakaya gelmez, bu işin şakası yok" https://t.co/J7kEBEGZWA pic.twitter.com/lSCYxB615r— CNN TÜRK #EvdeKal (@cnnturk) April 19, 2020
- Allah'a şükürler olsun ki hayatımda hiç sigara içmedim, şu anda buradaysam önce Allah’a sonra doktorlara sonra da sigara içmemeye borçluyum bunu.
- Fatih (Terim) Hocam ile her gün görüşüyoruz. Hayat devam ediyor. Ligler başlayacak. Ben hastanedeyken onun da hastaneye yattığını biliyorum. Hastaneye yattığında çok üzüldüm. 'Acaba?' duygusu çok kötü. "Acaba benden mi geçti?" O vebal çok ağır. 'Acaba?' yaşadım içimde. Ben o dönem yabancı menajerlerle görüştüm.
'Hep dua ettim aman Terim'e bir şey olmasın diye'
- "Bana şundan geçti" demek kadar günah bir şey olamaz, ben "Şundan bana geçti" diyemem ama bir acaba hep içimde yaşadım, hep dua ettim aman hocama bir şey olmasın diye.
'Mesut Yılmaz'la, Mustafa Erdoğan'la görüşmüştüm'
'Erdoğan çok üzgün bir ses tonuyla 'Nasıl bulaştı bu sana?' diye sordu'
- Sayın Cumhurbaşkanımız aradığında çok üzgün bir ses tonuyla "Nasıl bulaştı bu sana?" diye sordu, Emine hanımefendi yanındaydı, konuştu, çok teşekkür ediyorum. Bilal Erdoğan Bey'e çok teşekkür ediyorum, aradılar. Sağlık Bakanımıza ne kadar teşekkür etsem azdır, onu doğuran annenin ellerini ne kadar öpsem azdır. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya çok teşekkür ediyorum. Hep aradı hep sordu, Süleyman Bey aile dostumuzdur.
- Sayın Cumhurbaşkanımız TV’ye çıkmış, bir kampanya başlatmış, bizler için başlatmış. Buna kayıtsız kalamazdım, benim ona kayıtsız kalmam kendime saygısızlık olurdu. Hemen anında başvurdum ve katkı yaptım, bu katkıyı herkesin yapmasını dilerim. Dünyada kimin aklına gelirdi ki Kâbe ibadete kapanacak? Allah aşkına Müslüman aleminin gidip benim de gidip ibadet yaptığım Kabe’de şu anda kimseler yok. Kimin aklına gelirdi bu? Hepimizin bunlardan ders çıkarmamız lazım. Artık eski dünya olmayacak bunu herkesin bilmesi lazım.© AA / Kriter Dergisi
'İnsanlarımız dikkat etsin, duygusal anıma rastladı benim de'
- Bahçelievler Belediye Başkanı (Hakan Bahadır) benim sevdiğim arkadaşımdır, biri aradı, "Bahçelievler Belediye Başkanım sizinle görüşecek, sizi bağlıyorum" dedi, bağladı. "Bizim yurtlarda öğrencilerimize yardım topluyoruz. Şu kadar eksik kaldı. Sana da şu kadar yazıyoruz" dediler. Ben de "Tamam, hemen" dedim. Neyse. Parayı gönderdikten sonra asistanım geldi dedi ki "Fatura bilgilerini göndereceğim, telefonu kimse açmıyor." Aradım Belediye Başkanı'nı, "Parayı aldınız değil mi ?" dedim. "Yok abi ne diyorsun?" dedi. "Dolandırıldık herhalde" dedim. Sonra İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü aradık ilettik. İnsanlarımız dikkat etsin, çok duygusal bir anıma rastladı benim de.
CNN Türk’te canlı yayın konuğum olan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs sürecinde yaşadığı dolandırıcılık olayını şu sözlerle anlattı ve vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. @_AAlbayrak @cnnturk #abdurrahimalbayrak pic.twitter.com/w1Qfpc7j3W— Hakan Çelik (@hakanchelik) April 19, 2020
- Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’da defalarca arayıp moral verdi. Ona da teşekkür etmek istiyorum buradan.
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