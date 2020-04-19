AK Partili Ünal'dan CHP'ye: Anadolu’da 'ayrı baş çekmek' deyimi vardır, bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır

Twitter hesabında eski CHP milletvekili Eren Erdem, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un paylaşımlarını retweet eden ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Sözcü gazetesine verdiği demeçten bir haberi de alıntılayan Ünal, şu ifadeleri kullandı:

Anadolu’da “ayrı baş çekmek” deyimi vardır. Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır. Devlet bir yönetim ve organizasyon biçimi olarak yüksek koordinasyon içerisinde ve yasalar çerçevesinde çalışır. Tüm yasalar dayanağını anayasadan alır. #CHPbunuNedenYapıyor pic.twitter.com/oSWKJyDWX0 — Mahir Ünal (@mahirunal) April 19, 2020