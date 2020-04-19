Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilerimize oluşturduğu tehdide karşı yakın işbirliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.