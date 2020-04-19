Konya'dan Kastamonu'ya izinsiz giden 3 motosiklet sürücüsüne 9 bin 450 TL ceza

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçedeki kontrol noktasında durdurulan 3 motosiklet sürücüsünün Konya'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine kadar geldiği belirlendi.

Jandarma ve polis ekipleri motosikletlerin ilçeye girişine izin vermedi. Ekipler ilçe çıkışına kadar sürücülere eşlik etti.

30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş-çıkışın durdurulması ve bu kapsamda Seyahat İzin Belgesi olmadan yolculuk yaptıkları gerekçesiyle 3 sürücüye toplam 9 bin 450 TL idari para cezası verildi.

Öte yandan şahısların ilçeye gezmek için geldikleri öğrenildi.