Edremit ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, şüphelendikleri 10 BJ 611 plakalı araca "dur" ihtarında bulundu.
Aracın içindeki A.T ve M.D. ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak tabancayla ateş açtı. Saldırıda, 2 jandarma personeli yaralandı.
Balıkesir Edremit de Jandarmaya saldırı gerçekleşti çatışma çıktı. #sondakika pic.twitter.com/OKmQyPDgZT— BPT (@1parcatuhaftik) April 19, 2020
Yaralanan askerler sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan jandarma personelinden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Çatışmadan ilk anlar— BordoCübbeli (@bordocubbeli) April 19, 2020
Saat 23:20
Edremit pic.twitter.com/mYYL65oTwc
Daha sonra olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin de "dur" ihtarına uymayarak tabancayla ateş etti. Karşılık veren polis ekipleri, Garaj kavşağı mevkisinde şüphelileri tabancayla yaralayarak yakaladı.
Öte yandan olayla ilgili oldukları belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı.
Balıkesir Edremit'te yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı: 2 asker yaralı https://t.co/DdJFvzgZlg pic.twitter.com/lguPtBG701— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 19, 2020
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