Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir

'2020 Yılı Ramazan Ayı' tanıtım toplantısında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İftar sofraları kurmak yerine, gıda paketleri, alışveriş kartları, bayramlık kıyafet dağıtarak ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacağız" dedi. Erbaş, herkesin evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabileceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Ramazan ve Sorumluluk Bilinci' temalı '2020 Yılı Ramazan Ayı' tanıtım toplantısında konuştu.

Ramazandan önce tüm din görevlisi hocalarını ve vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden Erbaş, şunları söyledi:

"Ramazan'da televizyon, radyo kanallarında ya da sosyal medyada program yapan, konuşan herkesten, toplumumuza doğru bilgi aktarma konusunda sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini, kaynağı belli olmayan, hayatımıza değer katmayan anlamsız bilgi ve konuları ekrana ve gündeme getirmemelerini; güzel, yapıcı ve birleştirici bir üslup kullanmalarını ve tartışma meydana getirecek, polemik üretecek popülist tavırlardan uzak kalmalarını özellikle istirham ediyorum."

#Canlı: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ‘’Ramazan ve Sorumluluk Bilinci’’ temalı “2020 Yılı Ramazan Ayı” tanıtım toplantısında konuşuyor https://t.co/C0lh1SRqTd — AA Canlı (@AACanli) April 20, 2020

Erbaş, herkesin evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabileceğini, teravih namazının ferdi olarak da kılınabilen bir namaz olduğunu belirtti.

'İftar sofraları kurmak yerine alışveriş kartları, bayramlık kıyafet dağıtacağız'

Erbaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün bir yanda salgın hastalık, korku, endişe, diğer yanda savaş, açlık, şiddet ve vahşetin kıskacında inleyen insanlık, Allah'ın varlık ve tabiat için koyduğu ölçülerin bozulmasındaki sorumluluğunu muhasebe etmek zorundadır.

Özellikle sağlık nimetinin önem ve anlam kazandığı bugünlerde, oruç ibadetinin bağışıklık sistemimizi koruyup güçlendirdiği bilimsel gerçeğinin de idrakinde olarak sağlığımız için tehdit oluşturan, başta sigara olmak üzere bütün zararlı alışkanlıkları terk edip yüce Allah’ın bize ikram ettiği bu emanete sahip çıkalım.

İftar sofraları kurmak yerine, gıda paketleri, alışveriş kartları, bayramlık kıyafet dağıtarak ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacağız. 35 ülkede ramazan ayının sonuna kadar 38 bin 450 gıda, 46 bin iftar paketi dağıtımı ve 10 bin 800 yetime bayramlık kıyafet dağıtacağız.

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