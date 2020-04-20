Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mehmet Görmez'e başsağlığı dileyerek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Diyanet İşleri eski Başkanımız Sn. Mehmet Görmez Hocamızın dâr-ı bekâya irtihal eden validesine Allah'tan rahmet; Görmez ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Diyanet İşleri eski Başkanımız Sn. Mehmet Görmez Hocamızın dâr-ı bekâya irtihal eden validesine Allah'tan rahmet; Görmez ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) April 20, 2020
Ali Yalçın'dan başsağlığı
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Başkanım, Telekonferansa katılayım ama #Covid_19 tedavisinde Validem. Katılamayacak bir durum olursa anlayışınızı rica ediyorum” demişti.
@DIBMehmetGormez Hocam,Allah rahmet etsin Validenize.Mekanı cennet olsun. Rabbim sizlere sabr-ı cemil ihsan eylesin. Başınız sağolsun."
“Başkanım,Telekonferansa katılayım ama #Covid_19 tedavisinde Validem. Katılamayacak bir durum olursa anlayışınızı rica ediyorum” demişti.@DIBMehmetGormez Hocam,Allah rahmet etsin Validenize.Mekanı cennet olsun. Rabbim sizlere sabr-ı cemil ihsan eylesin. Başınız sağolsun. https://t.co/cZM8h60qSv— Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) April 20, 2020
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