Sağlık Bakanı Koca: Salgın mücadelesinde bizim en güvenli limanlarımızdan biri şehir hastaneleri olmuştur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın mücadelesinde bizim en güvenli limanlarımızdan biri şehir hastaneleri olmuştur" açıklamasında bulundu.

Şehir hastanesi açılışında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Salgın mücadelesinde bizim en güvenli limanlarımızdan biri şehir hastaneleri olmuştur

- Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak.

- (Başakşehir Şehir Hastanesi) Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır.

- Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerini hizmete alıyoruz, şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız.

- İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır.

- Başakşehir Şehir Hastanemizin bütün yatakları, yoğun bakım altyapısına sahip olup gerektiğinde hepsi yoğun bakım olarak kullanılabilir.

- (Yerli ventilatör) Şu an 100 adet. Biz toplamda mayıs ayı itibarıyla 5 bine kadar üretilmesini planladık.

- Pandemi ile mücadelemizin kahramanı olan sağlık çalışanlarımızla bu mücadeleyi başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum.