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    İstanbul Havalimanı'nın 3. pisti için resmi başvuru yapıldı: Taksi süresi yüzde 50 azalacak

    © AA / İGA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004201041867501-istanbul-havalimaninin-3-pisti-icin-resmi-basvuru-yapildi-taksi-suresi-yuzde-50-azalacak/

    İstanbul Havalimanı'nın 3. pist çalışmaları devam ederken, 18 Haziran 2020 tarihinde 3. bağımsız pistin uçuşa hazır olacağına dair resmi başvuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne yapıldı. 3. pistin faaliyete geçmesiyle birlikte iç hat uçuşlarındaki mevcut taksi sürelerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir azalma yaşanacağı belirtildi.

    İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nın 3. pist çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 18 Haziran 2020 tarihinde 3. bağımsız pistin uçuşa hazır olacağına dair başvuru, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne resmi olarak yapıldı" denildi. 

    Havalimanının 3. pist hazırlıklarında sona yaklaşıldığı aktarılan açıklamada, "18 Haziran’da hizmete alınacak 3. bağımsız pist ile İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye’de ilk, Avrupa’da Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndan sonra ikinci havalimanı olacak" ifadeleri kullanıldı. 

    Taksi süreleri ile uçak kalkış ve iniş süreleri kısalacak

    İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı terminalinin doğusunda yer alan 3. pistin faaliyete geçmesi ile birlikte iç hat uçuşlarındaki mevcut taksi sürelerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir azalma yaşanacak.

    Yapılan simülasyonlara göre ortalama uçak iniş süresi 15 dakikadan 11 dakikaya inecek, ortalama uçak kalkış süresi ise 22 dakikadan 15 dakikaya inmiş olacak.

    © Fotoğraf : Twitter/ Ali Yerlikaya
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    Hava trafiğinin çok yoğun olduğu havalimanlarındaki sıkışıklığı hafifletmeyi amaçlayan, ikinci 'End-Around Taksi Yolu' da yeni pist ile birlikte hizmete girecek. Böylelikle aynı anda iniş kalkış yapılan İstanbul Havalimanı'nda, uçakların yerdeki hareketlerinde kısıtlama olmayacak.

    Diğer 2 bağımsız pistler gibi CAT III (kategori 3) olarak hizmet verecek üçüncü pist, faaliyete geçtiğinde İstanbul Havalimanı, 3 bağımsız pist ve yedek pistlerle 5 adet operasyonel piste sahip olacak.

    Yeni pist sayesinde hava trafik kapasitesi saatte 80 uçak kalkış-iniş sayısından en düşük 120'ye çıkarken, hava yollarının slot esnekliği de artacak. Yeni pist ile birlikte günlük olarak ortalama 2 bin 800'den fazla iniş kalkışa izin verebilecek kapasiteye ulaşılabilecek.

    3. pist 18 Haziran'da uçuşa hazır hale gelecek

    Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın 3. pistinin 18 Haziran'da uçuşa hazır hale geleceğini belirtti. 

    Havacılık sektörü açısından zorlu bir yıl geçirdiklerini belirten Samsunlu, şunları ifade etti: 

    "Ancak İstanbul Havalimanı'ndaki yolculuk deneyimini en üst noktaya taşımak için zorunlu olan bu arayı fırsat olarak görüyoruz. Geçtiğimiz birkaç ay yaşadığımız durağanlığı çabuk atlatacağımızı öngörüyoruz. Burada yeni pistimiz de bizi destekleyecektir. 3. pistimizin 18 Haziran 2020 tarihinde uçuşa hazır olacağına dair başvurumuzu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne yaptık. İnşaatın tüm süreçlerinde olduğu gibi bu fazı da zamanında tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Operasyon süresince eleştirildiğimiz iç hat taksi sürelerinde çok ciddi azalmalar olacak. Böylece tüm yolcularımız, İstanbul Havalimanı’nda kusursuz bir müşteri deneyimi yaşayacak."

    Etiketler:
    Uçak, Taksi, İstanbul, Türkiye, İstanbul Havalimanı, Kadri Samsunlu, İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş
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