Koronavirüs testi pozitif çıkınca 2 kez hastaneden kaçtı, pişman olup geri döndü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina altına alınmamak için 2 kez hastaneden kaçan 34 yaşındaki M.K., pişmanlık duyarak kendi isteğiyle hastaneye gitti.

Çorlu'da geçtiğimiz hafta Devlet Hastanesi’ne giderek muayene olan ve koronavirüs testi pozitif çıkan M.K., karantinaya girmeyerek hastaneden kaçtı.

Hastane yönetiminin durumu bildirdiği polis, M.K.'yı ertesi gün parkta otururken yakaladı. M.K., çağırılan ambulansla özel bir hastaneye götürülerek karantina altına alındı.

Ancak M.K. geçen çarşamba günü yeniden hastaneden kaçarken, polis her yerde arama çalışması başlattı.

Pişman olan M.K., cuma günü kendi isteğiyle Çorlu Devlet Hastanesi’ne başvurup tedavi olmak istediğini söyledi.

DHA'nın aktardığı habere göre M.K. bugün Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.