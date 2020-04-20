Silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkanı Şenel: 5 kurşun sıktı, 'Mesaj anlaşıldı' deyince aracına binip uzaklaştı

Salda Gölü'nün bulunduğu Burdur'un Yeşilova ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, sabaha karşı evlerinde silahlı saldırıya uğradı.

Ayaklarından yaralanan Şenel çiftinin sağlık durumu iyi. Ameliyattan çıkan Mümtaz Şenel olay anını Sözcü'den Saygı Öztürk'e anlattı.

Saldırının Salda Gölü'yle bir ilgisi olmadığını söyleyen Şenel, şunları söyledi:

'Kapı arkasındaki kişiye kimliğini sordum, 'Polis' dedi'

"Saat 05.00'e doğru evimin kapısı çalındı. Benden önce eşim kapıyı açmaya giderken, 'Açma, ben geliyorum’ dedim. Kapı arkasındaki kişiye kimsiniz diye sorduğumda 'Polis, polis' karşılığını verdi. Evim bahçeli olduğu için pencereden baktığımda makul bir kişi olarak gördüm. Salda Gölü'yle ilgili bir gelişme olduğunu düşünüp kapıyı açtım. Ayağımın biri eşiğin diğer tarafındaydı, hiçbir şey söylemeden ayaklarıma sıkmaya başladı. Eşim de o an yanımdaydı. Bana arka arkaya 5 kurşun sıktı. Ben yere düştüm. Eşime ilk kurşunu sıkınca, 'Yeter artık, tamam, mesaj anlaşıldı' diye bağırdım. Bunun üzerine saldırgan, hiçbir şey söylemeden bahçe dışında çalışır halde bekleyen otomobile binip ayrıldı. İçeride başka biri olup olmadığını görmedim."

'Fuhuş yapıldığı gerekçesiyle otelin ruhsatını iptal ettik'

Yeşilova Belediyesi'ne ait bir otel bulunduğunu, burada fuhuş yapıldığı gerekçesiyle tutanak düzenlendiğini ve 30 Mart'ta ruhsatın iptali için kaymakamlıktan yazı geldiğini söyleyen Şenel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Belediye encümenini toplayıp kaymakamlık yazısını da dikkate alarak otelin ruhsatını 10 gün önce iptal ettik. Otel kapalıydı. Bu yüzden saldırıya uğradım. Olayın bize göre başka bir nedeni yok."