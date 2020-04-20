İzmir'de doktor kardeşler Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İzmir'de her ikisi de aile hekimi olan Muharrem ve Nuri İdiz kardeşler, koronavirüs yüzünden vefat etti.

İzmir'de aile hekimi olan Dr. Nuri İdiz, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle 26 Mart'ta hastaneye kaldırıldı.

İdiz, koronavirüs testinin pozitif çıktığı gün olan 1 Nisan'da kendisi gibi aile hekimi olan ve bir süredir koronavirüs tedavisi gören ağabeyi Muharrem İdiz'i kaybetti.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, 6 Nisan'da yoğun bakıma alınan Dr. Nuri İdiz de bugün vefat etti. Böbrek yetmezliği ve tansiyon hastası olduğu belirtilen İdiz'in, solunum yetmezliği sonrasında kurtarılamadığı belirtildi.

İzmir Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, "Dr. Nuri İdiz’i 20 Nisan 2020 pazartesi günü Covid-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Dr. Nuri İdiz’i 20 Nisan 2020 pazartesi günü Covid-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/40Mej5KwnA — İzmir Tabip Odasi (@izmirtabip) April 20, 2020

​Türk Tabipleri Birliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgınında bir meslektaşımızı daha kaybettik. Dr. Nuri İdiz'in yakınlarının ve bütün sağlık çalışanlarının başı sağolsun" dedi.