Bahçeli: CHP, belediyeler kanalıyla yapmaya çalıştığı paralel uygulamalarının altında kalacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kovid-19 salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, "İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır" ifadesini kullandı.

"Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacak, yaralar da milli birlik ruhuyla sarılacaktır" diyen Bahçeli, şayet virüsün Çin’in siyasi gayelerine hizmet maksadıyla imal edilmişse bu durumun çok vahim ve trajik sonuçları olabileceğini söyledi.

​CHP'ye yüklenen Bahçeli, "CHP, KOVİD-19’a ümidini bağlasa da, salgını geçim kapısı görse de, mutlaka hezimete uğrayacak, belediyeler kanalıyla yapmaya çalıştığı paralel uygulamalarının altında kalacaktır" ifadesini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Bahçeli, "CHP’nin, İP’in, HDP’nin ve diğer şer ortaklarının kötü niyet ve nefreti artık gizlenemeyecek boyutlardadır. KOVİD-19’a karşı hükümet bütün imkân ve kabiliyetiyle ayağa kalkmışken, CHP Genel Başkanı’nın iki de bir pişmiş aşa su katma arayışı, dönen tekere çomak sokma arzusu tam bir akıl tutulmasıdır" dedi.

'Tehdit büyük, tehlike her yerdedir, hiçbir yer güvenli değildir'

Bahçeli, "Zaman çizelgesinde ayraç haline gelen, birinin sonlanıp diğerinin başladığını gösteren tarihler insanlığın devir aşamalarına, dönüm noktalarına işaret etmektedir. Dünya bu çerçevede bambaşka ve nevzuhur bir dönemin içinden geçmektedir. Yeni tip Koronavirüs bütün ezberleri bozmakla kalmamış, öncelik sıralamalarını değiştirmiş, sosyal dengeleri temelinden sarsmıştır. Yeni bir dünya tablosunun resmi çizilirken, yeni tarz siyaset ve sosyal ilişkiler ağının remzi şekillenmeye başlamıştır" düşüncesini dile getirdi.

Bahçeli, "Küresel salgın tüm ülkeleri her cepheden vurmak şöyle dursun, adeta işgal ve istila etmiştir. Tehdit büyük, tehlike her yerdedir. Hiçbir yer güvenli değildir. Beşeriyet görünmez bir düşmanın her zeminde görülen ve acıklı şekilde hissedilen sonuçlarıyla boğuşmaktadır. Salgına hazırlıksız yakalanan, hatta salgının boyutlarını basite ve hafife alan ülkelerin maruz kaldıkları travma ve kayıplar ağır düzeylere yükselmiştir. ABD ve Avrupa ülkelerinin bulanık ve bunalımlı hali buna en açık delildir. Covid-19 hastalığının etkilerini en aza çekebilmek amacıyla ihtiyaç olan küresel dayanışma ve işbirliği maalesef yeni tartışmalarla sekteye uğramaktadır" görüşünü savundu.